Google apre a tutti l’utilizzo gratuito della suite WorkSpace L’ex G-Suite, fin qui disponibile solo per le imprese, ora diventa utilizzabile senza costi anche per i singoli utenti che abbiano un account Google, con nuove funzionalità dedicate. Pubblicato il 15 giugno 2021 da Redazione

La suite di produttività individuale e collaboration online Google WorkSpace diventa accessibile gratuitamente per tutte le persone che possiedono un semplice account. Quella che fino allo scorso ottobre era nota come G-Suite, fin qui era disponibile solo a pagamento per imprese e utenti professionali.

Il brand WorkSpace lasciava intendere dal suo debutto come il gigante americano volesse proporre un punto d’ingresso unico per gli utenti interessati a semplificare il proprio lavoro quotidiano, soprattutto di tipo collaborativo, raggruppando sotto lo stesso strumento Docs, Sheets, Gmail, Chat, Calendar, Drive, Slides e Meet. Inoltre, durante l’estate, le stanze virtuali Rooms evolveranno in Spaces e verrà lanciata un'interfaccia utente semplificata e flessibile, per aiutare i team e gli individui a rimanere al passo con tutto ciò che serve alle proprie attività.

Per poter lavorare ormai gratuitamente con la suite occorre avere un account Google e aver attivato Chat, partendo dai parametri di discussione e videoconferenza di Gmail. In questo modo, gli utenti potranno creare il proprio spazio collaborativo sicuro, con la garanzia che ogni partecipante sia aggiornato sulle modifiche apportate e sugli update tecnici. Alimentato dalla tecnologia di intelligenza artificiale di Google, WorkSpace si propone di facilitare le interazioni, proponendo soprattutto suggerimenti utili a trovare i file che servono in ogni momento o a includere i contatti più corretti nei messaggi o nelle attività semplicemente anteponendo un @ al loro nome.

Di recente, Google aveva annunciato anche un’evoluzione della suite, identificata con la denominazione Smart Canvas, con lo scopo di fluidificare la collaborazione fra le differenti componenti della suite stessa, con il chiaro intento di rispondere alle esigenze di team di lavoro distribuiti, nell’era ormai consolidata del lavoro remoto. Docs, Sheets e Slides, in particolare, sono stati integrati più strettamente in Chat e Meet, per facilitare la condivisione di documenti e la loro modifica fra gruppi collegati in contemporanea.