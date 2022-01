Google crede ancora nell’ufficio, un miliardo di dollari a Londra Nella capitale del Regno Unito l’azienda ha comprato nuovi uffici nel Central Saint Giles di Renzo Piano. E non ha dubbi: gli spazi di lavoro tradizionali non scompariranno. Pubblicato il 14 gennaio 2022 da Redazione

I nuovi uffici londinesi di Google sono grandi, creativi e soprattutto costosi. Dimenticando per un attimo l’assolata california, Google si è concentrata su Londra per lanciare un chiaro messaggio: il lavoro in presenza non scomparirà. E per allargare le proprie attività britanniche l’azienda non ha badato a spese, impegnandosi a pagare un miliardo di dollari per comprare nuovi uffici nel complesso del Central Saint Giles. Progettato da Renzo Piano ed edificato nel 2020, il complesso è collocato in pieno centro, tra Covent Garden, il British Museum e la stazione di Tottenham Court Road.



Ciascun piano dei nuovi uffici includerà non solo le classiche postazioni individuali con scrivania e computer, ma anche spazi “flessibili” di nuova concezione, che a seconda delle necessità potranno adattarsi a ospitare riunioni o attività di lavoro di squadra. Ci saranno poi delle “zone di silenzio" per chi ha bisogno di concentrazione o di un attimo di relax, allestite con installazioni d’arte e un’area lounge per le chiacchiere tra colleghi. Inoltre si lavorerà non solo al chiuso ma anche in spazi all’aperto (un’opzione che potrebbe essere addirittura necessaria a seconda dell’andamento della pandemia)



Big G è dunque fermamente intenzionata a non abbandonare il lavoro in presenza, restando fedele a quel concept degli spazi aperti e condivisi da lei portato avanti e che tra le aziende più innovative ha fatto scuola. E tutto questo a dispetto del fatto che proprio Google, attraverso il proprio cloud e i propri software e servizi, è uno tra i vendor tecnologici di riferimento per il lavoro a distanza. L’investimento in Central Saint Giles rappresenta “la nostra continua fiducia nell’ufficio come luogo per la collaborazione e la connessione in presenza”, ha fatto sapere l’azienda. “Crediamo che il futuro del lavoro sia la flessibilità. Benché la maggior parte dei nostri dipendenti britannici voglia stare in presenza la maggior parte del tempo, vogliono anche la flessibilità di lavorare da casa per un paio di giorni a settimana. Altri vorranno operare sempre da remoto. Il nostro futuro spazio di lavoro in Uk ha spazio per tutte queste possibilità”.

E di certo a Google lo spazio serve: le 700 assunzioni realizzate l’anno scorso hanno portato a oltre 6.400 il numero dei collaboratori in Regno Unito. Considerando anche la nuova sede londinese di King’s Cross, attualmente in costruzione, Google arriverà a una capienza sufficiente per 10mila persone, potendo così pianificare ulteriori allargamenti.

L’azienda si è anche impegnata a dare una mano ai disoccupati: ampliando la propria collaborazione con il Department for Work and Pensions, Google offrirà a 10mila persone in cerca di occupazione corsi di formazione gratuiti su competenze oggi richieste sul mercato del lavoro, come il supporto IT, l’analisi dati, la gestione dei progetti e la progettazione UX (user experience).