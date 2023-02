Google s’impegna in Italia contro cybercrimine e disinformazione Con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, università, enti di ricerca, no-profit, enti sociali potranno ricevere finanziamenti fino a 3 milioni di euro per progetti legati a privacy, sicurezza e utilità sociale. Pubblicato il 27 febbraio 2023 da Redazione

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) cerca e trova alleati tecnologici per potenziare le difese informatiche delle aziende e della società italiane. Dopo l’alleanza con Microsoft, centrata sulla cybersicurezza delle imprese, ora l’Acn ha dato il proprio patrocinio a un’iniziativa di Google: l’azienda di Mountain View lancia in italia il progetto Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good, rivolto a università, enti di ricerca, enti civici e imprese sociali italiane.



Questi soggetti potranno ricevere da Google supporto tecnico e finanziamenti pro bono per progetti incentrati sull'uso della tecnologia e tesi a combattere gli attacchi informatici, le violazioni di privacy e la disinformazione online. “Sentiamo una grande responsabilità nel contribuire alla creazione di un ecosistema digitale libero, aperto e sicuro: siamo fiduciosi che questo nuovo impegno porterà a una società più forte, anche in Italia”, ha scritto l’azienda in un blog post.



In virtù del patrocinio dell’Acn, le organizzazioni sopracitate avranno l’opportunità di rientrare nel programma di sostegno allo sviluppo tecnologico previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza di Acn, in particolare su temi come la protezione dei dati, la privacy, la gestione delle minacce cibernetiche, la sicurezza di software, piattaforme e infrastrutture digitali, gli aspetti sociali e di governance connessi. Le candidature sono aperte fino al 7 aprile.



Le domande saranno esaminate da Google insieme ad alcuni esperti di privacy e cybersicurezza, tra cui Nunzia Ciardi (vicedirettrice generale dell’Acn), Alberto Barachini (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria), Maria Chiara Carrozza (presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Nathalie Tocci (direttore dell’Istituto Affari Internazionali). Quattro, in particolare, le caratteristiche richieste: il progetto deve generare un impatto positivo sulla società; dev’essere realistico, fattibile; deve basarsi sull’uso di tecnologie informatiche, meglio se di intelligenza artificiale, machine learning o data science; dev’essere sostenibile e scalabile nel lungo termine.



I progetti accettati riceveranno finanziamenti pro bono per un massimo di 3 milioni di euro e in cambio dovranno rendere disponibile con licenza open source la proprietà intellettuale frutto del progetto elaborato con il supporto di Google.org. Inoltre i prescelti potranno ricevere fino a sei mesi di assistenza tecnica pro bono tramite il programma Fellowship di Google.org, che mette a disposizione ingegneri software, product manager, esperti di user experience e altre figure della propria équipe.



La precedente iniziativa Google.org Impact Challenge sulla Sicurezza in Europa nel 2020 ha erogato un finanziamento di 10 milioni di euro. I quattro destinatari selezionati in Italia sono stati Acmos & C.I.F.A, Fondazione Mondo Digitale, Mama Chat e Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus. Maggiori dettagli sulla nuova iniziativa in questa pagina.