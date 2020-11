Gradient usa l’Ai per valutare la “fairness culture” di un’azienda La startup genovese ha realizzato l’omonima piattaforma che, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è in grado di giudicare e misurare la capacità di una società, in particolare per il brand, di essere equa per tutti, senza svantaggiare alcun gruppo sociale o culturale, valutando i livelli di diversity, equality e inclusion. Pubblicato il 23 novembre 2020 da Redazione

Gradient, nata nel settembre 2020 a Genova come spin-off di Kellify, ha realizzato l’omonima piattaforma che, attraverso l’analisi delle immagini, certifica la fairness culture dei brand valutandone il grado di diversity, equality einclusion.

‘‘Kellify nasce per far parlare le immagini. Di brand, di prodotti, di esperienze, commenta Francesco Magagnini, amministratore delegato di Kellify. ”Oggi ci troviamo di fronte a una sfida più grande: far parlare le immagini dell’intera tavolozza di colori che è l’umanità, uscendo da quel paio di tinte obbligate e aprendo la mente e il cuore, grazie alla scienza, a una concreta fairness culture. Per questo abbiamo creato Gradient”.

Attraverso un assessment di tutti i contenuti visivi diffusi da un brand su un qualsiasi canale di comunicazione(sito web, social network, visual in store), Gradient fa luce sulla coerenza dei messaggi condivisi e quelli percepiti dagli spettatori, supportando le organizzazioni nella costruzione di una propria fairness identity.

Reti neurali e modelli di apprendimento automatico permettono di effettuare una valutazione data-drive e priva di bias, sulla base di due pilastri quali diversity (gender distribution, gender priority, etnicity distribution, etnicity priority) e inclusion (body positivity, disability, age range, alternative families).

Gradient fornisce alle organizzazioni report trimestrali e un bilancio annuale - Visual D&I Report - per monitorare la fairness culture aziendale e di best practice a livello globale (o di settore), rendendo “actionable” i risultati nel miglioramento delle politiche di comunicazione e per la pubblicazione nel bilancio di sostenibilità.