Grazie a Tessian, Proofpoint potenzia l’AI nella posta elettronica Firmato l’accordo per l’acquisizione di Tessian, titolare di una soluzione per la protezione delle email, infusa di intelligenza artificiale. Pubblicato il 31 ottobre 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale sta colonizzando tutte le categorie tecnologiche, inclusa la cybersicurezza. E, nel caso di Tessian, le soluzioni per la protezione dei dati e della posta elettronica in ingresso e in uscita. Questa tecnologia si fonderà con l’offerta di Proofpoint grazie all’acquisizione in vista, di cui è appena stato chiuso l’accordo definitivo. Se saranno soddisfatte le consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni degli enti normativi, l’operazione sarà perfezionata tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024.

Proofpoint non è certo nuova all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e anche dei modelli linguistici di grandi dimensioni (large language model): utilizza queste tecnologie per il rilevamento e il blocco delle minacce. Con l’acquisizione di Tessian, il compratore migliorerà le attuali soluzioni di Data Loss Prevention per l’email aggiungendovi nuovi livelli di difesa basati su AI, che si attrivano di fronte a comportamenti rischiosi (per dolo o neglilgenza) degli utenti, come l’invio di messaggi di posta al destinatario sbagliato. Le soluzioni Tessian si integrano nativamente con i Microsoft 365 e Google Workspace e coprono la protezione dei dati sensibili (prevenendo l’invio errato di email e file allegati), la protezione dall’esfiltrazione di dati e la segnalazione di minacce email in ingresso (con banner e avvisi contestuali che si attivano se l’AI identifica un evento sospetto).



Il rilevamento delle minacce basato su AI è particolarmente efficace per contrastare le frodi via email, gli attacchi di supply chain e l’esfiltrazione di dati. Come evidenziato da una ricerca di Ponemon, l’invio di email a destinatari errati e i file allegati in modo non corretto sono stati la causa del 65% degli incidenti con perdita di dati del 2022. Il personale addetto alla cybersicurezza impiega, in media, due giorni per accorgersi di questi incidenti.



“Troppo spesso gli errori umani nelle email causano rischi ai dati di aziende e dei loro clienti, a violare le normative di settore e di protezione dei dati e a perdere proprietà intellettuale mission-critical”, ha commentato Darren Lee, executive vice president and general manager, Security Products and Services Group di Proofpoint. “Combinando dati, stack di rilevamento ed efficacia di Proofpoint con l’avanzata piattaforma di rilevamento comportamentale e dinamico di Tessian, possiamo fornire ai nostri clienti una difesa a livello globale e protezione immediata. I partner di canale di Proofpoint possono fornire rapidamente valore ai loro clienti con queste nuove soluzioni semplici da implementare che si integrano in modo nativo con Microsoft 365 e Google Workspace”.



(Immagine di rawpixel.com su Freepik)



“Unendo le forze con Proofpoint, possiamo consentire alle aziende di migliorare ulteriormente la loro postura di sicurezza delle email, ridurre il rischio di violazione dei dati e alleggerire il carico di lavoro dei loro team di sicurezza”, ha aggiunto Tim Sadler, chief executive officer di Tessian. “Più di nove organizzazioni su dieci hanno avuto a che fare con un data breach causato da un errore dell’utente nelle e-mail. Grazie alla comprensione del comportamento e al machine learning, la piattaforma di sicurezza delle email di Tessian, basata su intelligenza artificiale, migliorerà l'offerta di Proofpoint per la Data Loss Prevention nelle email, affrontando perdita accidentale di dati e insider malintenzionati attraverso la distribuzione senza problemi di Microsoft 365 e Google Workspace”.