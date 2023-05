Greentech, in Italia ancora poche startup ma c’è fermento Sono circa 370 le neoimprese attive nel campo della tecnologia “verde”, concentrate soprattutto in Lombardia. Una ricerca di B-PlanNow. Pubblicato il 23 maggio 2023 da Redazione

Il greentech, cioè l’insieme delle tecnologie hardware, dei software e dei servizi digitali a supporto di obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico, è un mercato in forte crescita. Secondo le stime di Allied Market Research, il giro d’affari mondiale valeva 10,3 miliardi di dollari nel 2020 e arriverà a quasi 75 miliardi (74,64 miliardi di dollari) nel 2030.



L’informatica “verde” ha cominciato a svilupparsi sulla base dell’Internet of Things, grazie a sensori e altri sistemi di raccolta dati che permettono il monitoraggio dei consumi o dei parametri ambientali. Oggi però questo mondo, oltre all’IoT, include anche soluzioni di cloud computing, analytics e intelligenza artificiale (per esempio per la previsione e ottimizzazione dei consumi energetici), videosorveglianza, digital twin, automazione degli edifici, piattaforme di gestione e conversione dell’energia, gestione dei rifiuti e riciclo, purificazione dell’acqua e altro ancora.



Il mercato è occupato da alcuni grandi player dell’Ict, come Ibm, Oracle e Microsoft, ma spesso le idee più innovative arrivano da chi è piccolo, giovane e avventuroso. Ovvero dalle startup. Qual è lo scenario italiano? Secondo un nuovo studio di B-PlanNow (acceleratore di startup controllato da Harman Consulting e membro di Italian Tech Alliance), in Italia le startup che sviluppano tecnologie verdi sono circa 370, ovvero il 3% delle neoimprese.



Una quota piccola ma in crescita, perché il numero conteggiato quest’anno è superiore del 42% rispetto a quello del 2022. C’è fermento perché il greentech ha un ruolo essenziale per raggiungere obiettivi di transizione ecologica (obiettivi definiti a livello politico e istituzionale, ma sempre più presenti anche tra i piani Esg delle aziende) e perché le risorse a sostegno sono in crescita. Ma con qualche potenzialità ancora non sfruttata.



Sottolinea B-PlanNow che in Italia gli investimenti in sostenibilità negli ultimi anni ammontano a circa 700 milioni di euro, concentrati soprattutto in ambito agritech (29% del totale), energie rinnovabili e affini (23%) e mobilità sostenibile (15%). Si tratta per l’87% di investimenti finanziati da fonti nazionali, e la restante, piccola quota di capitale straniero (nel calcolo pro capite per startup) pone l’Italia al penultimo posto in Europa, dietro la Grecia. All’estremo opposto ci sono Francia e Germania, rispettivamente con il 40% e il 30% di quota di capitale estero pro capite.





Sulle circa 370 startup del settore, il 20% si occupa di tecnologie digitali per l’agricoltura e l’alimentare (agritech & food), il 19% opera nel campo dell’energia, il 15% nell’industria, il 12% nella mobilità sostenibile, l’11% nel riciclo dei rifiuti, mentre poche si occupano di beni immobiliari e monitoraggio del clima. Dal punto di vista geografico domina la Lombardia, dove risiede il 22% delle neoimprese di greentech ( è anche la regione con più startup in generale), seguita da Lazio (12%) e Piemonte (11%).



“Analizzando i dati dell’ultimo State of Climate Tech Report di PricewaterhouseCoopers, notiamo come la crescita del capitale investito in startup green a livello globale abbia superato il 200% tra 2020 e 2021, toccando gli 87 miliardi di dollari”, ha dichiarato Nicola Zanetti, Ceo e fondatore di B-PlanNow. “In Italia non abbiamo questi numeri ma possediamo un ecosistema giovane e con grandi possibilità”.



Lo studio ha anche evidenziato che le startup greentech italiane reinvestano i fondi ottenuti soprattutto in attività di ricerca e sviluppo (per il 58%) e di marketing (21%). “La nostra ricerca”, ha concluso Zanetti, “evidenzia i passi ancora da compiere per l’ecosistema greentech italiano, soprattutto sul fronte della raccolta di capitali”.



