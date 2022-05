Gtt annuncia l’upgrade a 400G per la propria rete IP Tier 1 L’aggiornamento permetterà di supportare la crescita di traffico IP e fornirà migliore scalabilità e flessibilità alle applicazioni cloud Pubblicato il 24 maggio 2022 da Redazione

Il traffico che viaggia su protocollo Internet è in continua crescita. Secondo la società di ricerca TeleGeography, il 71% degli operatori ha aumentato gli acquisti di transito IP nel 2021 e il picco di traffico internet internazionale è quasi raddoppiato nel giro degli ultimi due anni (tra il 2019 e il 2021). Le dinamiche della pandemia e dei correlati lockdown hanno probabilmente contribuito al fenomeno, ma indubbiamente esiste una crescita di fondo destinata a proseguire nel lungo periodo sull’onda dei contenuti ad alta definizione, delle applicazioni funzionanti in cloud, per citare solo due fattori.

Per questi movi Gtt ha deciso di investire per aggiornare la propria rete IP globale Tier 1: un upgrade a 400G, che permetterà di far fronte alla domanda di servizi Internet ad alte prestazioni, sicuri e affidabili. La rete aggiornata sarà più scalabile e fornirà una maggiore capacità alla suite di servizi Internet1 e Wide Area Network (Wan) di Gtt. Inoltre saranno potenziate le funzionalità di telemetria per poter consentire alla rete di scalare maggiormente e di convergere più rapidamente, fornendo così migliori prestazioni e flessibilità alle applicazioni cloud.



L'upgrade sarà realizzato su più livelli di rete, tra cui il core IP e le reti metropolitane, nonché i nodi di accesso dei clienti laddove necessario. Si procederà gradualmente, partendo dalle città metropolitane a livello globale e passando poi al core della rete IP di Gtt, che collega più di 260 città in sei continenti, qualificandosi come una delle infrastrutture del suo genere più estesa al mondo. La prima fase di distribuzione dovrà essere completata nella seconda metà del 2023.

Una parte della rete Tier 1 di Gtt



“La scalabilità e i vantaggi in termini di prestazioni della rete IP globale Tier 1 di GTT sono la chiave di volta per distinguerci dagli altri fornitori di servizi di rete gestiti", ha dichiarato il chief operating officer, Don MacNeil. "Questo upgrade completo della rete a 400G dimostra il nostro impegno a fornire ai clienti la piattaforma di rete Internet più avanzata, in modo che possano ottenere i massimi vantaggi aziendali dalla SD-Wan gestita e dall'intera gamma di servizi Internet avanzati offerti da GTT, ed è una delle numerose iniziative chiave della nostra roadmap di trasformazione che sfrutta le più recenti tecnologie AI e digitali.”

La dorsale IP globale Tier 1 di Gtt opera con oltre 240 Tbps di capacità core. Circa il 70% del traffico IP dei clienti rimane rimane on-net nel percorso end-to-end, fatto che garantisce maggiore controllo e sicurezza. La rete è progettata per instradare il traffico sul percorso più breve possibile, garantendo prestazioni e affidabilità a bassa latenza. Questa infrastruttura impiega la tecnologia di rete IP di Juniper Networks, in grado di scalare verso l'alto e il basso per ottimizzare le prestazioni Wan e migliorare l'efficienza del backbone IP principale.