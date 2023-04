Horsa si allarga in Salento per l’R&D su Microsoft Dynamics Il system integrator ha inaugurato nel Salento brindisino un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo dedicato all’Erp di Microsoft. Pubblicato il 07 aprile 2023 da Redazione

Horsa Way, system integrator del gruppo Horsa specializzato nelle tecnologie di Microsoft Dynamics, ha deciso di scommettere sul Salento e più precisamente sul Salento brindisino. A Francavilla Fontana (Brindisi) è stato inaugurato un nuovo laboratorio di ricerca & sviluppo battezzato “Sun Lab” e dedicato alle soluzioni Erp di Microsoft. E la scelta del Salento non è stata casuale.



“Abbiamo deciso di investire e crescere in un’area geografica ad altissimo potenziale, ricca di talenti, entusiasmo e voglia di fare”, ha spiegato Simone Giordano, chief technology officer di Horsa Way. “Crediamo che questo sia lo spirito giusto per affrontare l’innovazione digitale che con il nostro Sun Lab vogliamo promuovere”. L’azienda ambisce a fare del nuovo laboratorio un polo di attrazione per le risorse del territorio e in particolare per i giovani. A tal fine verranno prossimamente attivate anche delle collaborazioni con le università e con gli ITS Academy a vocazione tecnologica presenti in Puglia.

“Negli ultimi anni sono numerosi gli investimenti, anche in campo tecnologico, fatti nel territorio pugliese”, ha aggiunto Domenico Truppi, head of consulting di Horsa Way. “La maggior parte di questi però si concentrano al nord della regione. Con Sun Lab vogliamo dare una possibilità ulteriore di formazione e lavoro anche alle risorse che gravitano nel territorio salentino”.

L’iniziativa nasce dalle esigenze di Horsa Way, ma è già prevista l'estensione alle altre società del gruppo, con l’obiettivo di creare in Puglia un centro di sviluppo di competenze digitali. Si punta a far lavorare nel Sun Lab un trentina di professionisti, che saranno impegnati a tempo pieno nello sviluppo di strumenti e soluzioni basati su tecnologie Microsoft.



“Il nostro settore da anni vive un problema di skill shortage, ovvero di mancanza di risorse formate nell’ambito delle tecnologie innovative”, ha commentato il Ceo di Horsa, Nicola Basso. “Per cercare di affrontare questo problema, tra le numerose iniziative portate avanti da Horsa, come i corsi Academy, abbiamo deciso di investire nei luoghi nei quali individuiamo alto potenziale; riteniamo infatti che la vicinanza territoriale possa costituire un elemento di attrazione importante per coloro che, anche grazie all’affermazione, negli ultimi anni, di nuovi modelli di lavoro, decidono di contribuire allo sviluppo economico della propria regione, senza necessariamente spostarsi nei grandi centri urbani”.

Horsa annovera attualmente circa 1.600 collaboratori ed è presente a Bologna (quartier generale), a Milano, Torino, Genova, Vicenza, Roma e Napoli. Nel 2021 il gruppo ha sviluppato un fatturato superiore a 142 milioni di euro.

(Immagine in apertura proveniente da Freepik)