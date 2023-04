Horsa si espande nell’area e-commerce e Martech con Drop Il system integrator ha acquisito il 70% del capitale di Drop, società di consulenza e servizi per l’e-commerce e l’omnicanalità. Pubblicato il 20 aprile 2023 da Redazione

Nuovo investimento per il gruppo Horsa, questa volta nel campo del Martech, dopo il recente annuncio di un progetto relativo all’Erp di Microsoft. Il system integrator ha completato l’acquisizione del 70% del capitale di Drop, società di servizi di consulenza, progettazione e gestione operativa per il commercio digitale e l’omnicanalità. Con questa operazione Horsa si rafforza nel campo del Martech e potrà ampliare la propria offerta di servizi e soluzioni per le vendite e il marketing, una tra le aree di crescita più spinta degli ultimi anni.



Drop si è posizionata quest’anno al 502° posto della classifica del Financial Times sulle mille società europee a più rapida crescita (“1000 Europe’s Fastest Growing Companies”). Fondata nell’anno 2000 a Montegranaro (Fermo), l’azienda marchigiana oggi ha anche sede a Milano e a Craiova, in Romania.

Horsa ha fatto sapere di essere perfettamente in linea con la filosofia commerciale di questa azienda, che è quella di anticipare le tendenze e sviluppare relazioni durature con i clienti. “L’acquisizione di Drop è l’esempio perfetto del percorso di arricchimento dell’offerta di Horsa e si inserisce nella nostra strategia di integrazione sinergica di realtà eccellenti con un track record di successo”, ha commentato il Ceo di Horsa, Nicola Basso.

Con l’acquisizione del 70% del capitale societario, Drop verrà integrata nell’ecosistema del gruppo Horsa per dar vita a una nuova area di offerta, centrata su servizi e soluzioni innovative di e-commerce e digital marketing. “L’ingresso di Drop nel gruppo”, ha dichiarato Sergio Fraccon, business unit manager di Horsa, responsabile dell’operazione. “è uno dei primi passi che ci permette di introdurre una nuova linea di offerta orientata al Martech partendo da un’identità, competenze e risorse che godono già di un posizionamento di leadership in un mercato altamente specializzato“.

“L’ingresso in Horsa”, ha aggiunto Alfredo Celiberti, fondatore e Ceo di Drop, “per noi costituisce il primo passo verso un progetto industriale di crescita in un mercato sempre più vasto che richiede tecnologie, processi e cultura pervasivi su ogni fronte del business aziendale. Crediamo in una crescita che deve svilupparsi su diverse direttive e che quindi richiede l’ingresso in un ecosistema industriale con verticalizzazioni su fronti strategici che oggi devono integrarsi alla perfezione: data & analytics, Erp, soluzioni retail, Pos, Crm, Oms, eccetera”.