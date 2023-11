Hpe aiuta i partner a far fruttare il modello “as-a-service” Il programma Hpe Partner Ready Vantage introduce nuovi centri di competenza, un diverso framework, offerte e strumenti per operatori che veicolano Greenlake e Aruba Networking. Pubblicato il 06 novembre 2023 da Redazione

Hpe, non è un mistero, da anni sta puntando sul cloud e in particolare sul modello (tecnologico e commerciale) dell’as-a-service attraverso l’offerta Hpe Greenlake. E i partner di canale sono un pilastro importante di questo approccio. L’azienda ha annunciato alcuni aggiornamenti nel programma Hpe Partner Ready Vantage, aperto a operatori di canale di tutte le dimensioni, che possono scegliere di specializzarsi su diversi percorsi.

Gli aggiornamenti includono center of expertise integrati, nuove competenze e un framework evoluto, oltre a strumenti e offerte che aiutano i partner a ottenere ricavi ricorrenti e a stabilire relazioni di lungo termine con i clienti. "Hpe Partner Ready Vantage rappresenta una svolta per i partner che desiderano accedere a opportunità remunerative nelle aree professional services, managed services, e customer success", ha spiegato Simon Ewington, vice president worldwide channel & partner ecosystem di Hpe. "I partner possono ora sfruttare le proprietà intellettuali, gli strumenti e le risorse di Hpe per favorire un'ulteriore crescita del business e incrementare i ricavi attraverso il portafoglio di servizi as-a-service Hpe GreenLake, specie quando i clienti si rivolgono a loro per implementare soluzioni per migliorare la gestione di informazione e dati".

Il programma Partner Ready Vantage si articola in tre percorsi, Build, Sell e Service, e inoltre include dei “Center of expertise” mirati che aiutano chi si iscrive a sviluppare ulteriori competenze. Il percorso Build consente ai partner di sviluppare, integrare e creare carichi di lavoro e soluzioni attraverso Hpe GreenLake. Al suo interno sono compresi centri di competenza dedicati a Solution & Development e Technology Validation. Il percorso Sell aiuta a far crescere i ricavi ricorrenti ed è composto dal centro di competenza As-a-Service. Il percorso Service consente ai partner di migliorare l'esperienza dei clienti approfondendo i servizi offerti e comprende i centri di competenza Customer Success, Managed Services e Professional Services.

Per chi è iscritto al Center of Expertise Professional Services c’è a disposizione anche uno strumento di migrazione rapida, che aiuta a fornire ai clienti valutazioni imparziali e raccomandazioni sul posizionamento dei carichi di lavoro ai clienti. Per ora questo si limita ai progetti di migrazione riguardanti Vmware, ma altre funzionalità saranno introdotte in seguito.

Per gli iscritti al Center of Expertise Managed Services c’è, invece, una funzionalità chiamata partner-led services experience for HPE GreenLake, che consente ai partner di aggiungere ad Hpe Greenlake i propri servizi e personalizzazioni. Per gli iscritti al Services Center of Expertise Customer Success o Managed Services, poi, sono a disposizione nuovi e ampliati servizi di consulenza per la creazione di processi su Hpe Aruba Networking: sono inclusi workshop, esercitazioni guidate e nuovo strumento che aiuta i partner a valutare la forza e la maturità dei propri servizi gestiti. Infine, per gli iscritti al centro di competenza As-a-Service ci sono nuovi webinar, attività di formazione, un playbook e una campagna sul ciclo di vita del cliente (progettata per accompagnare i partner dall'onboarding all'accreditamento).

Hpe introduce nel programma anche quello che chiama un framework di competenze evoluto. In sostanza ora si punta soprattutto ad aiutare i partner a comprendere il funzionamento della tecnologia Hp e come applicarla a una varietà di esigenze dei clienti. “Le competenze dei partner saranno ora end-to-end e comprenderanno quelle tecniche, di vendita, di soluzioni verticali richieste dal mercato, offrendo ai partner stessi la possibilità di sviluppare il proprio percorso in base allo specifico modello di business”, ha fatto sapere l’azienda. Queste competenze, disponibili anche per i partner HPE Partner Ready e HPE Partner Ready for Networking, attualmente si concentrano su tre aree. edge, cloud ibrido e

AI & data analytics. Ulteriori competenze saranno annunciate nei mesi prossimi.