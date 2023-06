Hpe Aruba Networking, flessibilità per le esigenze dell’healthcare Network as a Service e attenzione alla sicurezza: il vendor prepara il canale a rispondere in maniera flessibile ai progetti per la sanità finanziabili dal Pnrr. Pubblicato il 09 giugno 2023 da Loris Frezzato

I dati stanno assumendo sempre maggiore valore e il loro trasporto, dall’edge al cloud e viceversa, deve quindi essere gestito nella maniera più sicura possibile. Dati che sono ormai asset importanti per molte aziende, ma la cui tutela aumenta ancora di più quando si tratta di dati sanitari e personali. Sono, questi, i dati che riguardano il database salute in cloud e che coinvolgono i device medicali connessi, come quelli per il self monitoring e la telemedicina o quelli che afferiscono all’efficienza clinica, che riguardano tutta la gestione dei documenti e dei workflow ospedalieri.



Il riferimento ai dati e alla loro trasmissione affidabile associati al mondo sanitario non è estemporaneo, ma è stato oggetto dell’intervento di Edoardo Accenti, country manager di Hpe Aruba Networking, in occasione di una tavola rotonda organizzata da Esprinet, dedicata alle opportunità che il Pnrr può offrire al canale Ict in ambito healthcare.



“Sempre di più”, ha detto Accenti, “il dato che trasportiamo attraverso le nostre tecnologie assume importanza strategica per le aziende ed è vitale quando coinvolge strutture sanitarie preposte alla tutela della salute delle persone. Si tratta di progetti che solitamente vanno pianificati nel tempo, soprattutto quando coinvolgono la sanità pubblica, ma che ci vedono pronti anche a rispondere a situazioni di emergenza. Come è successo a Genova, dove in piena pandemia da covid è stata adibita velocemente una nave a ospedale, con la necessità di collegare utenti e personale medico in tempi brevi”.



La flessibilità diventa quindi essenziale nei processi di modernizzazione delle infrastrutture di connessione, e riesce ad adattarsi a momenti e alle situazioni diverse che si presentano nelle singole strutture sanitarie. Su questo Hpe Aruba Networking vanta lunga esperienza, con anni di presenza nelle convenzioni Consip Lan, il che le ha permesso di creare una base installata e un bagaglio di competenze che oggi utilizza nelle proprie soluzioni, condividendole con i partner di canale.



Una flessibilità che il vendor ora trasferisce anche nelle modalità di acquisizione di tecnologie per l’innovazione digitale, con opzioni di Network as a Service (NaaS), particolarmente adatte nelle risposte veloci a situazioni emergenziali, associate a una riduzione della complessità, traducibile nella semplificazione della connessione nelle diverse modalità, wired, wireless o 5G. Su questo fronte, HPE Aruba ha recentemente annunciato la prossima acquisizione di Athonet, una società italiana che si occupa di private 5G, che consente pertanto di estendere l’infrastruttura in contesti sempre più ampi.

Edoardo Accenti, country manager di Hpe Aruba Networking

“Una rete che vogliamo essere a prova di imprevisti”, ha commentato Accenti. “E in questo caso l’automazione data dall’intelligenza artificiale consente al nostro installato di accedere a una base enorme, a livello globale, di dati infrastrutturali e di gestione di infrastruttura, permettendo così di avere risposte preventive nella gestione dell’infrastruttura stessa, dove il machine learning permette di fare manutenzione preventiva sulla rete”.



Ma un ulteriore aspetto diventa fondamentale quando si tratta di trasmettere dati sensibili: la sicurezza. Con attacchi in continua crescita, soprattutto in Italia, e che stanno bersagliando in manier particolare le strutture sanitarie, diventa necessario appoggiarsi a tecnologie end-to-end e Zero Trust. Per questo Hpe Aruba Networking ha deciso di acquisire Axis Security, un’azienda che ha portato in dote la propria esperienza e tecnologia focalizzata sulla sicurezza in cloud.



Sono, queste, modalità di fruizione delle tecnologie e nuove competenze richieste per affrontare il mondo del networking in base alle nuove esigenze del mercato che Hpe Aruba sta man mano trasferendo al proprio canale di partner. “Abbiamo un programma di canale che ci consente di supportare, anche grazie alla distribuzione, quei partner che non sono in grado di proporre la modalità as a service, cercando di indirizzarli verso questa modalità di erogazione delle nostre soluzioni. Il programma comprende anche un percorso di sviluppo di competenze verso gli aspetti di security, ognuno declinato nei linguaggi specifici dei mercati verticali, in questo caso l’healthcare, ma lo stesso può essere interpretato per tanti altri settori”, ha concluso Accenti.