HPE Greenlake-TD SYNNEX, il binomio che porta il cloud dai clienti L’offerta di infrastruttura pay-per-use del vendor viene proposta dal distributore con competenze e risorse dedicate, per aiutare le aziende a ripensare all’infrastruttura aziendale. Pubblicato il 31 ottobre 2023 da Redazione

Per ovviare ai limiti del cloud, soprattutto in termini di controllo su infrastruttura e dati, ma sfruttarne i vantaggi soprattutto legati alla scalabilità e all’agilità, HPE si è fatta pioniera della terza via del modello a consumo. Greenlake, infatti, viene proposta come offerta as-a-Service, che combina la flessibilità tipica del cloud con la presenza dei classici data center e delle loro diramazioni nelle sedi periferiche. Sottoscrivere un contratto di questo genere significa lasciare a HPE e ai propri partner l’onere di implementare sistemi completi e preconfigurati che includono tutto l’hardware e il software necessari per essere operativi pressoché immediatamente.

L’offerta Greenlake comprende un insieme di pacchetti infrastrutturali che supportano differenti tipi di workload. Il catalogo è oggi ormai ricchissimo e include pressoché ogni tipologia di sviluppo che possa interessare il mondo It. Alla base, c’è una piattaforma edge-to-cloud, progettata per portare l’esperienza del cloud a tutti i tipi di applicazioni e dati di un’organizzazione, a prescindere da dove essi si trovino. I servizi offerti sono oltre settanta, suddivisi in 17 categorie. Vi si ritrovano, fra le altre, la virtualizzazione, i container, l’edge computing, la security & compliance, l’intelligenza artificiale e altro ancora.

Proprio per questa ricchezza, assommata alla flessibilità del modello, richiede il supporto di competenze tipiche degli operatori di canale, capaci di calare la proposizione nella realtà specifica di ogni azienda. TD SYNNEX si propone come distributore a valore aggiunto con competenze specifiche nel mondo Greenlake, a partire dalla presenza di una Business Unit interamente dedicata a HPE, che, unico caso sul mercato, integra un Sales Evangelist completamente dedicato proprio all’offerta edge-to-cloud. Forte di una presenza globale in oltre 100 paesi e con oltre 150mila clienti, TD SYNNEX può offrire alte competenze tecniche e commerciali nel disegno delle offerte commerciali con i rivenditori, affiancamento e consulenza per l’ottenimento delle certificazioni, un Solution Architect disponibile in affiancamento per la definizione di progetti complessi e la pianificazione congiunta delle attività di rinnovo dei contratti di manutenzione con una persona dedicata.

TD SYNNEX può supportare i propri interlocutori di business in questo processo, mettendo a disposizione le risorse uniche di supporto già evidenziate, ma anche un affiancamento proattivi per l’ottenimento dei rebate legati al programma di canale e all’utilizzo della Flex Offers HPE (che fornisce configurazioni personalizzate sempre al miglior prezzo e spedite direttamente dai magazzini dei distributori), oltre che per l’ottenimento delle certificazioni e per il rinnovo dei contratti di manutenzione.

Con il partner, è possibile anche pianificare uno stock di magazzino predefinito per iniziative sul mercato o progetti/servizi specifici con pianificazioni trimestrali congiunte e review quindicinale dello status della pipeline, oltre a poter disporre di fondi di co-marketing per attivare iniziative utili a profilare e individuare nuove clienti e contatti sul mercato.