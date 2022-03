Hpe, l’offerta cloud e il networking fanno da traino Nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso, Hewlett Packard Enterprise ha realizzato una crescita di ricavi del 2%. Presentate nuove soluzioni per reti 5G e Wi-Fi. Pubblicato il 02 marzo 2022 da Redazione

Il nuovo anno fiscale non è cominciato male per Hewlett Packard Enterprise, anche se l’azienda sta ancora ingranando le marce. Nel primo trimestre del nuovo esercizio finanziario, corrispondente al periodo di novembre-gennaio 2021-2022, Hpe ha ottenuto 7 miliardi di dollari di ricavi, crescendo del 2% rispetto all’analogo periodo 2020-2021. Il profitto operativo calcolato su base non-Gaap è stato pari a 876 milioni di dollari, l’utile per azione pari a 53 centesimi. Nei tre mesi sono stati restituiti agli azionisti circa 284 milioni di dollari, sotto forma di dividendi o azioni.

La società ha sottolineato gli aspetti più positivi, come la crescita degli ordini trimestrali, pari al 20% anno su anno (e la tendenza prosegue da tre trimestri). Considerando soltanto l’offerta “as-a-Service”, di cui fa parte Hpe Greenlake, l’incremento di ordini è del 136%, più che un raddoppio. L’altro segmento in decisa ascesa, +35%, è quello dell’Intelligent Edge, un’offerta di networking trasversale a prodotti hardware, software e servizi. Calano, invece, le vendite di prodotti per lo storage (-3%) e di servizi finanziari (-2%).

“Il trimestre si è caratterizzato per la forte domanda e profittabilità, a dimostrazione della forza della nostra differenziata strategia edge-to-cloud e dell’innovazione di offerta”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato, Antonio Neri. “Dai decisi feedback dei clienti e dallo slancio che viviamo in tutti il business appare chiaro che siamo sempre meglio posizionati per capitalizzare i significativi grandi trend tramite la piattaforma Hpe Greenlake”.

Una rete privata 5G e Wi-Fi

Intanto, in fiera al Mobile World Congress di Barcellona la società di Palo Alto ha presentato alcune soluzioni di “Private 5G” rivolte ad aziende utenti e a operatori di telecomunicazione. Acquistabili in forma classica o fruibili in abbonamento (tramite Hpe Greenlake) queste soluzioni permettono di creare e di gestire reti private 5G e reti Wi-Fi che lavorano in modo integrato, come se fossero una sola rete. Il Wi-Fi in questione è quello creato con gli apparati di Hpe Aruba, che con la tecnologia Air Pass automatizza il roaming 5G e Wi-Fi.

Diventa, così, possibile sfruttare i vantaggi di entrambe le tecnologie: il 5G offre bassa latenza, capacità dedicata e caratteristiche di sicurezza e soprattutto una copertura estesa su grande raggio; il Wi-Fi, d’altra parte, è più adatto per ottenere connettività indoor a costi inferiori. “La crescita dei dati sta creando innumerevoli nuove opportunità in molti settori, ma una connettività super veloce, stabile e sicura è essenziale per consentire queste esperienze digitali”, ha dichiarato Tom Craig, vice president and General Manager del Communications Technology Group di Hpe.