Hpe porta Greenlake verso il supercomputing e l’Ai avanzata L’evento Discover 2023 è servito per rendere pubblica l’estensione dell’offerta cloud ai Large Language Models. Focus soprattutto su Luminous, sviluppato dalla tedesca Aleph Alpha e integrato nei sistemi Cray Xd. Pubblicato il 22 giugno 2023 da Roberto Bonino

L’intelligenza artificiale sta dominando gli sviluppi di tutti i principali attori dell’Ict. All’ultimo evento Discover 2023, Hpe ha aggiornato la propria offerta cloud Greenlake, scavalcando l’ormai scontata pista della “generatività”, per puntare sui progetti avanzati che le aziende stanno affrontando e puntare l’attenzione sui Large Language Models (Llm).

La nuova offerta funzionerà sui supercomputer Cray Xd, dotati di acceleratori H100 di Nvidia. Sul fronte software, invece, l’azienda punta su un ambiente di programmazione specifico e integrato per ottimizzare le applicazioni di high-performance computing e Ai con un insieme di strumenti per lo sviluppo, il porting, il debugging e la parametrizzazione del codice.

Gli aggiornamenti proposti da Hpe, dunque, permetteranno di istruire ed eseguire Llm, a partire da quelli che l’azienda tedesca Aleph Alpha ha raggruppato sotto il brand Luminous. Si tratta di tre modelli proprietari, ciascuno dei quali dispone di una declinazione studiata per seguire specifiche istruzioni. Due di questi tre sono multimodali, ovvero possono elaborare sia testi (in cinque lingue, fra le quali anche l’italiano) sia immagini. E sono anche in grado di spiegare i risultati prodotti.

In pratica, questi modelli di linguaggio esteso consentono alle imprese di sfruttare i loro dati di proprietà su larga scala, per istruire e affinare qualcosa di personalizzato, che restituisca informazioni in tempo reale. Secondo Hpe, questo tipo di tecnologia è già utilizzato da diverse realtà in settori come la sanità o i servizi finanziari, così come in campo giuridico.

Il portafoglio Greenlake comprende già una proposta Hpc costruita per l’Ai generativa, ma nell’ambito di un’offerta gestita onsite. L’aggiornamento sarà in prima battuta destinato al mercato nordamericano (in colocation com’è già accaduto con l’operatore di data center canadese QScale), ma è prevista un’estensione all’Europa all’inizio del 2024.

Un momento del keynote iniziale di Hpe Discover 2023 con il Ceo Antonio Neri

Hpe ha anche indicato che Greenlake for Llm costituisce la prima di una serie di offerte che vogliono supportare progetti basati sull’intelligenza artificiale declinati su settori verticali, come ad esempio la modellazione climatica, healthcare & life science, servizi finanziari, produzione industriale e trasporti.

Oltre ai servizi cloud Llm, Hpe ha anche annunciato partnership con Aws ed Equinix, nonché una proposta per le aziende che preferiscono gestire il proprio cloud privato.