Hpe, rallentano le vendite di server e storage ma cresce l'edge

Server e sistemi di storage rallentano, mentre i sistemi per l’edge computing (come i gateway) e i servizi sono in ascesa: le attività di Hpe attraversano alti e bassi, come dimostrato dai numeri dell’ultimo bilancio trimestrale. Nel terzo trimestre, concluso a fine luglio, Hewlett Packard Enterprise ha ottenuto 7 miliardi di dollari di ricavi, dato in crescita dell’1% anno su anno (o del 3,5% a valuta costante), a fronte di un margine lordo Gaap del 35,8% e di utili per azione pari a 35 centesimi di dollaro, in crescita del 13% anno su anno (sul valore non-Gaap l’incremento è del 2%).

I ricavi del trimestre di aprile-luglio hanno superato leggermente le previsioni degli analisti (quelli di Refinitiv stimavano 6,99 miliardi di dollari), mentre l’outlook sul periodo di agosto-ottobre si è rivelato inferiore alle attese di Wall Street. L’azienda si aspetta ricavi compresi tra 7,2 e 7,5 miliardi di dollari, mentre il dato medio della stima di Refinitiv è 7,49 miliardi. Per l’intero anno fiscale Hpe prevede una crescita di ricavi compresa tra il 4% e il 6% rispetto al risultato del 2022.

Gli andamenti delle vendite per settore rispecchiano le attuali tendenze del mercato. Le vendite di server stanno rallentando, non solo per la situazione di stallo dei data center aziendali on-premise ma anche perché i grandi fornitori di servizi cloud in questa fase stanno investendo soprattutto nell’acquisto di chip per le applicazioni di intelligenza artificiale, per la felicità di fornitori come Nvidia e Intel.

Nel terzo trimestre i ricavi della divisione Compute di Hpe, circa 2,6 mililardi di dollari, sono in calo del 13% su base annua, mentre lo storage decresce del 5% con un risultato pari a 1,1 miliardi di dollari. Di contro cresce dell’1% il giro d’affari della divisione High Performance Computing & Artificial Intelligence (Hpc & AI), 836 milioni di dollari, e salgono del 7% i servizi finanziari, con un risultato di 873 milioni.



La migliore prestazione è quella della divisione Intelligent Edge, che con 1,4 miliardi di dollari di ricavi ha segnato un balzo del 50% su base annua. E si tratta anche del segmento con la migliore profittabilità, 29,7% di margine operativo, cresciuto notevolmente rispetto al 16,5% di un anno prima.

“Hpe ha portato a termine un altro trimestre solido, alimentato dalle eccezionali performance di Intelligent Edge e Hpe GreenLake”, ha commentato il presidente e Ceo dell’azienda, Antonio Neri. “La domanda è cresciuta progressivamente in tutti i segmenti chiave del business, con particolare forza nella divisione Hpc & AI, poiché i clienti stanno scoprendo le capacità uniche di Hpe di garantire inediti livelli di prestazione per l’AI su larga scala. Il nostro spostamento strategico verso l’edge, il cloud ibrido e l’AI, realizzato attraverso la piattaforma Hpe Greenlake, sta funzionando”.