I dilemmi del cloud per le aziende, tra libertà di scelta e vincoli Un panorama d’offerta ampio ma dominati da alcuni fornitori. Necessità disparate da soddisfare. Gartner analizza i rischi e le difficoltà della migrazione in cloud. Pubblicato il 02 novembre 2023 da Valentina Bernocco

La migrazione in cloud di dati e le applicazioni aziendali continuerà nei prossimi anni, ma le specifiche destinazioni sono tutt’altro che scontate. Secondo Gartner, a livello mondiale attualmente circa il 30% dei workload aziendali è stato spostato nel public cloud e nei prossimi anni questo percorso proseguirà. Si arriverà al 2027 con un 50% di applicazioni aziendali critiche spostate in sedi centralizzate di fornitori di cloud pubblico. Questa scelta infrastrutturale, tuttavia, non sarà predominante.



Molte aziende, infatti, faticano a identificare il giusto partner e le migliori soluzioni. “Le aziende stanno cominciando a cercare collocazioni per i workload ancora non migrati nel cloud pubblico”, ha dichiarato Dennis Smith, distinguished vice president analyst di Gartner. “Ciò rappresenta circa il 70% dei workload, ma un crescente numero di vendor, tecnologie e sovrapposizioni di mercato rende difficile identificare la scelta di infrastruttura ottimale per le specifiche circostanze e necessità di un’azienda”.



La “concentrazione” è un rischio

Le scelte di infrastruttura dipendono non solo dall’abbondanza dell’offerta e dal conseguente possibile disorientamento. Gartner evidenzia anche un’altra dinamica di fondo, legata a ragioni di sicurezza, resilienza e costi: in molte aziende è diffusa l’idea che sia rischioso affidarsi in misura eccessiva a un solo fornitore cloud.



Da un sondaggio condotto lo scorso settembre su 294 dirigenti (con responsabilità sulla valutazione dei rischi) è risultato che la “concentrazione del cloud” è un rischio percepito nel 62% delle aziende. Rientra quindi nella lista dei cinque principali “rischi emergenti”, accanto alle incertezze sulla catena di fornitura e terze parti (73%), alle evoluzioni del contesto sociopolitico (69%), all’intelligenza artificiale generativa (68%) e alla frammentazione delle regole sui dati personali (59%).



Il problema della concentrazione si è venuto a creare perché molte aziende hanno deciso di focalizzarsi su pochi fornitori, nel tentativo di ridurre la complessità delle architetture IT e gli sforzi di compliance. In sostanza, per non dover gestire troppi ambienti e troppe regole relative ai dati. Parallelamente, il mercato del cloud “generalista” si è strutturato su un’oligarchia di pochi fornitori hyperscaler, come Amazon (Amazon Web Services), Microsoft (Azure) e Google, dotati di superiorità tecnologica ma anche di forza commerciale e alleanze.



Quali sono, nello specifico, le conseguenze? Uno dei rischi dell’eccessiva dipendenza da un fornitore è che, in caso di incidente informatico o data breach sull’infrastruttura del cloud provider, l’impatto sull’azienda cliente sarebbe massiccio. Inoltre il legame con il fornitore di riferimento può diventare difficile da sciogliere e può condizionare le scelte tecnologiche presenti e anche future dell’azienda.



Un terzo rischio è quello di mancata compliance, perché a seconda dei contesti, settori e geografie un’azienda potrebbe dover garantire una certa differenziazione dei fornitori. La stessa Gartner fa notare che non ci sono strade semplici per evitare questi rischi e allo stesso tempo continuare a beneficiare dei vantaggi del cloud. “Al momento, se i vantaggi dell’uso del cloud pubblico vengono considerati come strategicamente importanti, non ci sono molte soluzioni ovvie per eliminare interamente il rischio”, ha detto Ran Xu, direttore ricerca della Legal Risk & Compliance Practice di Gartner. “Per questo è importante che le aziende abbiano un piano di continuità ben studiato da mettere in campo nel caso di problemi significativi nei servizi cloud”.





Come fare la giusta scelta

Come scegliere, quindi, il fornitore migliore? Come decidere se migrare un carico di lavoro in cloud o semplicemente virtualizzarlo, o ancora manterne la residenza on-premise? Gartner suggerisce alle aziende una strategia a tre passaggi.



Il primo passo è la valutazione dei requisiti infrastrutturali, prima di decidere per lo spostamento in cloud. Alcuni workload esistenti potrebbero essere difficili da automatizzare o presentare limiti in termini di capacità self-service. Una via possibile è la creazione di infrastrutture ibride, dove carichi di lavoro e interfacce di programmazione possono essere distribuiti sia on-premise sia sul cloud pubblico.



Come secondo consiglio, Gartner invita a riflettere sul fatto che avere un mix di infrastrutture cloud e non-cloud sarà sempre più necessario in futuro. La “nuvola” innegabilmente garantisce innovazione, agilità e scalabilità, ma non sempre i data center centralizzati del cloud pubblico sono la soluzione preferibile in termini di disponibilità, latenza e affidabilità del servizio. Per scegliere la destinazione ideale di un carico di lavoro, è utile considerare anche le piattaforme che offrono supporto per container e pratiche DevOps.



In terzo luogo, le scelte di infrastruttura IT possono orientarsi su vendor con impostazione “dentro-fuori” (cioè tradizionalmente legati all’on-premise ma che hanno aggiunto servizi cloud alla propria offerta) o con approccio “fuori-dentro” (cioè fornitori cloud che propongono anche servizi per l’on-premise). Le aziende dovrebbero anche decidere quale sia la propria impostazione, cioè se vogliano adottare il cloud in misura moderata oppure diventare cloud-first.



“I leader di infrastrutture e operations possono scegliere la soluzione corretta eseguendo un’analisi approfondita dei casi d’uso e identificando le caratteristiche e capacità chiave richieste”, ha sintetizzato Smith. “Questo permetterà di determinare le tecnologie e i vendor adatti, allineati ai requisiti”.

(In apertura, immagine di rawpixel.com su Freepik)