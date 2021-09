I progetti tecnologici scivolano via dalle mani dell’IT I nuovi strumenti analitici self-service e lo sviluppo low/no code favoriscono un flusso che sposta creazione e attuazione verso profili non strettamente informatici. Gartner intravede un futuro in questa direzione. Pubblicato il 29 settembre 2021 da Redazione

Sembra destinato a crescere il numero di progetti tecnologici creati e implementati da figure al di fuori dei dipartimenti It. Lo rileva Gartner, sulla base di uno studio che ha coinvolto oltre 2.800 profili aziendali.

L’analista definisce “tecnologi d’impresa” le figure non It che sono in grado di progettare e realizzare soluzioni operative o di analisi soprattutto a uso e consumo del business. Ne fanno parte gli specialisti dei dati e i cosiddetti “citizen developer” favoriti dalla disponibilità di strumenti low/no code e di intelligenza artificiale.

La metà del campione analizzato ha indicato di realizzare e rilasciare capacità tecnologiche per utilizzatori esterni al proprio dipartimento o all’azienda stessa. Non è di per sé un fenomeno nuovo, ma ora sta assumendo connotati più strutturati, tanto da far diventare la tecnologia sempre più una competenza commerciale. A questo si aggiunge che il 76% ha indicato di essere in grado di assumersi anche la responsabilità dei rischi normativi e societari.

Questa tendenza non comporta di per sé l’eclissamento della funzione It. Quattro soggetti su cinque, nelle analisi di Gartner, ritengono ancora necessario collaborare con i colleghi dell’informatica per integrare le componenti di sicurezza, trovare gli strumenti più innovativi o supporto nella messa in opera. Per questo, i Cio dovrebbero stare attenti a trovare forme proattive di collaborazione con questi tecnologi d’impresa.

Secondo l’analista, resta difficile immaginarsi un futuro in cui tutto il personale di un’azienda avrà dirette competenze nello sviluppo di soluzioni tecnologiche. I commerciali continueranno ad avere essenzialmente obiettivi di vendita, ma quasi certamente i dipartimenti sales avranno al proprio interno qualche tecnologo d’impresa.