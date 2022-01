I ricavi Apple crescono dell’11%, in stallo soltanto gli iPad Nel trimestre finale del 2021 (il primo dell’anno fiscale 2022) l’azienda di Tim Cook è cresciuta in tutte le categorie di prodotti e servizi, tranne quella dei tablet. Colpa delle difficoltà di supply chain. Pubblicato il 28 gennaio 2022 da Redazione

Altro trimestre, altro record per Apple: la società di Cupertino ha ottenuto in tre mesi 123,9 miliardi di dollari di ricavi, con un incremento dell’11% rispetto agli 111,4 miliardi un anno prima. L’utile netto ha toccato quota 34,6 miliardi di dollari, versus i 28,8 miliardi di dollari dell’anno precedente, fruttando agli investitori un utile per azione di 2,10 dollari. Il trimestre in questione è quello di ottobre, novembre e dicembre 2021, corrispondente al primo spicchio dell’anno fiscale 2022 di Apple: è, dunque, il periodo in cui tradizionalmente le vendite di iPhone volano più alto, trainate dagli acquisti natalizi.

Sul totale dei ricavi trimestrali, gli iPhone hanno contribuito portando nelle casse aziendali 71,6 miliardi di dollari, versus i 65,6 miliardi del quarto trimestre 2020. Ma l’intero business della Mela va a gonfie vele, e non soltanto la vendita di smartphone, e tutto ciò accade a dispetto delle perduranti difficoltà di approvvigionamento lungo la supply chain, che interessano la maggior parte dei produttori di hardware del mercato informatico e dell’elettronica di consumo.

Nel confronto fra il quarto trimestre 2020 e quello del 2021 sono cresciute anche le vendite di computer iMac e Macbook (da 8,6 a 10,8 miliardi di dollari di ricavi) e quelle di Apple Watch, HomePod, AirPods e altri accessori (da 12,97 a 14,7 miliardi di dollari). La miglior prestazione è quella dei servizi, passati dal fruttare 15,76 miliardi di dollari nel trimestre finale del 2020 ai 19,5 miliardi di un anno dopo. Soltanto le vendite di iPad sono in evidente in calo, da 8,4 a 7,2 miliardi di dollari, ma questo è dovuto soprattutto alla difficoltà di repertire componenti per i modelli meno recenti.

(Dati in milioni di dollari riferiti al trimestre terminante al 25 dicembre 2021; fonte: Apple)

“I risultati record di questo trimestre”, ha commentato l’amministratore delegato, Tim Cook, “sono stati resi possibili dall’offerta di prodotti e servizi più innovativa di sempre. Siamo gratificati dal responso che vediamo da parte dei clienti in tutto il momento, in un momento in cui restare connessi è più importante che mai”. La base installata di hardware marchiato Apple su scala mondiale ha raggiunto quota 1,8 miliardi di dispositivi.