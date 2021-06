I rivenditori Esprinet possono creare soluzioni “a servizio” Il distributore apre ai rivenditori la piattaforma EspriRent, utile per vendere soluzioni e offerte personalizzate in modalità “As a Service”. Pubblicato il 15 giugno 2021 da Redazione

Un nuovo strumento è a disposizione per i partner di Esprinet: il distributore ha reso accessibile ai suoi circa 18.500 rivenditori in Italia la propria piattaforma software EspriRent, utile per creare soluzioni e offerte personalizzate in modalità “As a Service”. Interagendo con un’interfaccia grafica, è possibile confezionare soluzioni e offerte scegliendo tra i 650 produttori in catalogo. Con questa novità, Esprinet procede verso il modello del “Device as a Service”, centrale nella propria strategia.

Sviluppata da Digonos, EspriRent è una piattaforma software integrata nel marketplace di Esprinet, che aiuta i rivenditori a semplificare la fornitura delle soluzioni, il supporto, la gestione dei dispositivi e i servizi per il ciclo di vita offerti dai rivenditori. Consente loro, inoltre, di comprare e vendere facilmente soluzioni in modalità “As a Service”, dunque convertendo parte dei ricavi una tantum in ricavi ricorrenti. Così facendo, si ottiene un miglior flusso di cassa. Allo stesso tempo, la piattaforma permette alle aziende utenti finali di migliorare la produttività, l'efficienza nell’uso delle risorse IT e la prevedibilità dei costi.

Esprinet ha annunciato, inoltre, di aver messo a punto il suo primo contratto di noleggio stipulato direttamente con il cliente, senza il supporto di intermediari. Questo dovrebbe aiutare i rivenditori a vendere in modalità “as a Service” in modo più semplice e rapido, direttamente agli utenti finali. I rivenditori, inoltre, possono acquistare con linee di credito addizionali qualsiasi soluzione sulla totalità dei marchi distribuiti da Esprinet, e volendo possono associarvi i propri servizi a valore aggiunto. L’intero flusso del contratto viene gestito ed archiviato in cloud sulla piattaforma proprietaria gestita da Esprinet.

“Attraverso il servizio e il contratto erogati tramite la piattaforma EspriRent, vogliamo creare valore aggiunto nell’intera catena della distribuzione, perseguendo un ulteriore pillar della nostra strategia Roce-driven”, ha dichiarato Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet (Roce sta per Return On Capital Employed). “Il modello Everything-as-a-service rappresenta una svolta nel paradigma IT, secondo cui ogni strumento, sia hardware sia software, può essere fruito come un servizio. In un contesto in cui il possesso fisico delle risorse IT lascia spazio a modelli a consumo più flessibili, Esprinet continua a porsi come un abilitatore all’utilizzo della tecnologia proponendo ai propri clienti una soluzione agile e innovativa, che quindi permette di supportare potenzialmente tutte le imprese italiane nel percorso verso una maggiore digitalizzazione nonché verso un approccio orientato alla sostenibilità, dando una seconda vita ai prodotti con conseguenti impatti positivi sull’ambiente”.