I server di Inspur entrano nell’offerta distribuita da Icos Il distributore a valore aggiunto di Ferrara amplia il catalogo portando in tutta Italia le soluzioni server di Inspur Information. Pubblicato il 18 novembre 2021 da Redazione

Si allarga l’offerta infrastrutturale di Icos: il distributore a valore aggiunto di Ferrara ha stretto accordo con Inspur Information, azienda cinese che è tra i principali produttori di soluzioni server al mondo. Questa offerta entra nel catalogo di Icos e sarà disponibile su tutto il territorio italiano. Grazie a questa nuova collaborazione Icos può consolidare il proprio portfolio di soluzioni infrastrutturali destinate a data center aziendali on-premise e al cloud.

Il distributore offrirà ai rivenditori partner non solo i prodotti di Inspur ma anche una serie di servizi a valore. Quelli assicurati dal team di prevendita spaziano dall’affiancamento in fase di approccio al cliente (presentazioni, demo e proof-of-concept), alla configurazione e dimensionamento dei sistemi, senza dimenticare all’erogazione di corsi di formazione e certificazione. Il team di marketing, invece, potrà aiutare i partner di canale a creare e individuare nuove opportunità per i prodotti Inspur.

Federico Marini, managing director di Icos

“L’attenzione dei clienti è giustamente spostata verso dati e applicazioni, mentre i server vengono spesso considerati commodity”, ha osservato Federico Marini, managing director di Icos. “Non dimentichiamo però che disporre di soluzioni server solide e performanti è un requisito irrinunciabile per implementare ambienti IT al passo con i più moderni paradigmi dell’IT. Con Inspur ci siamo assicurati la possibilità di offrire infrastrutture di elaborazione dotate di caratteristiche all’avanguardia, pronte per ospitare qualsiasi applicazione business critical. Sono inoltre ideali per integrare i software infrastrutturali che corredano il nostro portfolio, come le piattaforme iperconvergenti, le soluzioni di storage e di data protection”.

"Icos ha una profonda conoscenza delle dinamiche di canale, grazie a una vasta rete di partner consolidati", ha commentato Jay Zhang, Ceo di Inspur Europe. "Forti dalla nostra ricca esperienza nel supportare le grandi aziende internazionali e dalla grande competenza di Icos nel servire i clienti a livello locale, siamo felici di questo accordo e sicuri che Icos sarà in grado di favorire al meglio l'espansione di Inspur in Italia".