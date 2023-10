I servizi cloud di Microsoft 365 ora partono anche dall'Italia Ora è possibile fruire di Office, Teams, Exchange, Sharepoint e OneDrive direttamente dalla regione cloud italiana di Microsoft. Altre novità in arrivo. Pubblicato il 04 ottobre 2023 da Redazione

Il cloud “italiano” di Microsoft si espande. A poca distanza dal lancio della prima “regione cloud” tricolore, centrata su Milano e già utilizzata da una settantina di aziende clienti e partner, la lista dei servizi disponibili si amplia con l’intera suite Microsoft 365. Sarà dunque possibile fruire delle applicazioni di Office, di Teams e di servizi come Exchange, Sharepoint e OneDrive direttamente dai data center ubicati in italia, con conseguenti vantaggi di compliance, sovranità sui dati, resilienza e riduzione della latenza.

Il componente aggiuntivo Microsoft 365 Advanced Data Residency è quindi ora disponibile anche per i clienti italiani e permette loro di migrare i propri dati nella “regione cloud” inaugurata lo scorso giugno. E non è tutto: Microsoft ha già annunciato che la lista dei servizi sarà ampliata nei prossimi mesi con il debutto, tra le altre soluzioni, di Red Hat OpenShift, Sap on Azure, Vmware Solutions e Microsoft Fabric.

"L’ampliamento dei servizi e soluzioni che mettiamo a disposizione delle aziende che stanno già usufruendo della region datacenter italiana o che lo faranno in futuro conferma il nostro impegno a essere un partner strategico per la crescita dell’Italia, attraverso l’innovazione digitale”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “L’accesso a servizi innovativi, con la garanzia di conformità, sicurezza e sovranità dei dati può consentire alle imprese pubbliche e private di accelerare sulla competitività e sulla crescita sostenibile, un’opportunità incredibile che non possiamo perdere. Grazie alla region datacenter, siamo in grado di garantire ai nostri clienti e alle pubbliche amministrazioni accesso a servizi cloud innovativi e sicuri attraverso i quali potranno migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile”.



Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia





Una novità annunciata da Redmond è la preview pubblica di Microsoft Cloud for Sovereignty, un’offerta indirizzata agli enti del settore governativo, con la quale è possibile soddisfare specifici requisiti di conformità alle normative, sicurezza e privacy, nonché sfruttare (nel rispetto di tutti i requisiti citati) le ultime innovazioni di intelligenza artificiale. Un altro importante annuncio recente in casa Microsoft è il debutto dei servizi database di Oracle su Azure.