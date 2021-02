I servizi UCC di HiSolution integrano il meglio della tecnologia e la trasformano in valore Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Arricchire di valore l’offerta di UCC grazie all’integrazione alle piattaforme standard di servizi all’avanguardia, per trasformare le soluzioni per la Unified Communication and Collaboration in strumenti altamente performanti che cambiano il concetto stesso di telefonia. È questo, in sintesi, l’obiettivo che si è posto HiSolution, azienda pisana di system integration e consulenza, la quale ha integrato all’interno della piattaforma di comunicazione e collaborazione Microsoft Teams, la soluzione KalliopePBX, basata su protocollo IP di NetResults, anch’essa di Pisa.

La UCC HiSolution parte dai centralini passando dall’integrazione con Teams

KalliopePBX offre, in definitiva, una serie di centralini VoIP ad alto valore tecnologico coniugato, però, a una estrema facilità di utilizzo e una flessibilità data dalla elevata scalabilità della soluzione. Caratteristiche, queste, che hanno consentito ad HiSolution di costruire un servizio gestito di UCC pronto all’uso da offrire ai clienti comprensivo di progettazione, implementazione, post-vendita ed help-desk dedicato.

A questi servizi, fanno poi seguito altri supporti di Setup & Delivery offerti da HiSolution, che comprendono installazione, le procedure di project management e la garanzia sui livelli di servizio, arrivando a offrire consulenza anche sulla scelta del carrier telefonico più adatto a cui appoggiarsi. Ulteriore attività a corredo dell’offerta è poi il servizio di Help Desk & NOC, in gradi di garantire supporto 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, al quale si aggiungono gli interventi, sia da remoto sia on-site, di specialisti qualora necessari.

HiSolution, con la UCC accompagna il percorso di digital transformation dei propri clienti

Soluzioni, queste proposte da HiSolution, delle quali si sono potute valutare i vantaggi soprattutto nel periodo emergenziale scatenato dalla pandemia, con l’aumento rapido ed esponenziale dell’utilizzo di soluzioni di remote e di smart working, dove l’UCC ha avuto, e sta avendo tuttora, un ruolo di primaria importanza nella garanzia della continuità di business per molte aziende. L’intervento di Bluwire di Parma, altro partner di NetResult, specializzato in soluzioni UCC, ha consentito quindi di creare una soluzione dalle elevate potenzialità per lo smart working, appoggiandosi e integrando le rispettive tecnologie sulla piattaforma Microsoft Teams, standard utilizzato dalla gran parte delle aziende.

Attraverso il modulo di integrazione che è stato realizzato da NetResults, HiSolution permette ai propri clienti di sfruttare le funzionalità di KalliopePBX attraverso Microsoft Teams, un’integrazione che consente pertanto di fare o ricevere chiamate con la numerazione pubblica aziendale direttamente da Teams, attraverso qualsiasi devide, pc o mobile che sia, a garanzia di una connessione costante indipendentemente da dove ci si trovi.

«Nei prossimi anni le tecnologie di comunicazione business subiranno cambiamenti di tali entità che alle aziende conviene iniziare già da oggi a pianificare i propri investimenti verso applicazioni UCC, e pensiamo che la telefonia VoIP rappresenti il sistema migliore per aumentare i benefici legati agli strumenti da implementare. Un percorso di digital transformation nel quale HiSolution vuole porsi come guida per i propri clienti» ha dichiarato Guido Gelli, Delivery Manager di HiSolution.