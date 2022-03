I tanti canali che portano all'UCC. Chi sono i fornitori e quali caratteristiche devono avere Sono diversi i canali di fornitori che oggi stanno cavalcando la forte richiesta di soluzioni UCC. Dai system integrator di stampo IT agli specialisti dell’audio-video. Una breve inchiesta mette in risalto le percezioni di questi operatori Pubblicato il 07 marzo 2022 da Loris Frezzato

Se ci fosse una classifica tra i termini che da sconosciuti, o noti solo agli addetti, sono diventati di uso comune in questi ultimi anni segnati dalla pandemia da Covid-19, smart working sarebbe certamente ai primi posti. Seguito, probabilmente, dalla sua versione scolastica, DAD, inerente alla didattica a distanza. Entrambi, comunque, ancora oggi protagonisti in relazione ai picchi epidemiologici, stagionali e non. Certamente la classifica non comprenderebbe l’ UC&C, o UCC, acronimo di Unified Communications and Collaboration , che pur di queste modalità di lavoro/studio da remoto è l’elemento fondamentale.

Se la DAD rimane, comunque, una soluzione emergenziale cui a malincuore ci si deve rivolgere per vari motivi, lo smart working, dopo aver consentito la continuità di business a seguito dell’ondata immediata di emergenze, via via ha potuto mostrare alle aziende i suoi tanti aspetti positivi, certamente da adottare in un approccio più strategico alla tecnologia per una reale, futura, organizzazione e crescita del business aziendale e, spesso, come inizio di un percorso più ampio di trasformazione digitale delle stesse.

Fornitori UCC: oltre al Cloud ci sono le piattaforme

Il cloud è ovviamente l’infrastruttura di base che consente di mantenere collegati i lavoratori ai sistemi interni aziendali e potervi connettere, accedere, interagire, attraverso policy definite e, comunque, potendo fare tutto ciò da remoto, senza, quindi necessariamente essere presenti in azienda, con tutto quanto comporta poi in termini di gestione della sicurezza IT, quando tali accessi possono avvenire da device personali o poco organizzati dal punto di vista della protezione cyber.

Ma al di là di queste considerazioni, l’interfaccia che ha fatto sì che colleghi, clienti e fornitori, docenti e studenti, potessero continuare a comunicare e a condividere documenti per garantire la continuità delle attività nonostante si fosse impossibilitati a incontrarsi personalmente, risiede proprio nelle soluzioni che afferiscono all’UC&C o UCC.

Afferiscono al mondo dell’UCC certamente le piattaforme software che appoggiandosi al cloud consentono di comunicare sia in audio sia in video, sia attraverso la messaggistica sia tutti gli strumenti per la Collaboration che consentono quindi di organizzare gruppi di lavoro e scambiarsi documentazioni e permettere, in definitiva, di lavorare con i colleghi o clienti in una maniera certamente più interattiva e coinvolgente che non una semplice telefonata.

Mercato UCC in crescita nelle varie componenti

Un mercato che, dicevamo, negli anni “caldi” della pandemia ha visto in Italia una crescita esemplare, con una crescita 2020 su 2019 dell’11%, cui è seguita nel 2021, un ulteriore salto del 14%, assestandosi su un giro d’affari di 548,9 milioni di euro. Ulteriori crescite, anche se in percentuali minori, sono comunque previste almeno per quest’anno e i prossimi 2 anni, con stime di arrivare nel 2024 a 608,4 milioni di euro.

Crescite diverse per le diverse componenti che assemblano il mercato UCC, le quali nel periodo che va dal 2019 al 2024 vedono i software per la collaboration crescere con un tasso medio del 21%, mentre i servizi di UCaaS, ossia l’UCC che si appoggia a cloud pubblici, riporta un aumento medio del 5%, mentre la Telefonia IP cresce poco, dello 0,03% e per il segmento delle videoconferenze enterprise si prevede addirittura una riduzione delle vendite.

Ma il complesso del mercato UCC è in grandissima salute, ancor più se si calcola l’indotto al mercato da parte delle soluzioni integrabili o degli accessori.

Più componenti contribuiscono a un progetto UCC

Strumenti aggiuntivi che si integrano in un progetto o soluzione UCC sono, infatti, quelli che si predispongono affinchè l’esperienza d’uso di una sessione di “call” come ormai universalmente vengono chiamati questi meeting online, sia più efficace, immersiva e che avvicinino il più possibile al reale immagini e audio o, ancora, integrazioni software che consentano accessi sicuri alle documentazioni e alle applicazioni aziendali.

Il canale dei fornitori UCC, frutto di convergenze multiple

Piattaforme software, dispositivi audio, monitor, network, sicurezza, client, sono quindi diversi gli ingredienti che concorrono al tema dell’UCC.

Come diverse sono le connotazioni dei partner che portano progetti di UCC all’interno delle aziende.

Se nella storia dell’informatica abbiamo incontrato più volte momenti di convergenza dei vari canali, l’attenzione degli utenti nei confronti dell’UCC, spasmodicamente cresciuta proprio in questi ultimi anni, ha ovviamente attivato o aumentato anche l’interesse degli operatori terze parti, quei fornitori di tecnologia che sono punto di riferimento per le aziende clienti su alcuni aspetti: dalla telefonia, all’informatica, agli allestimenti di sale, i centralini, ecc.

Come ci si arriva al mercato dell’UCC? Quali percorsi? Con quali competenze e seguendo quali esigenze dei clienti?

È quanto abbiamo cercato di scoprire attraverso questa breve inchiesta nella quale abbiamo sentito alcuni operatori, system integrator, fornitori di diversa natura, i quali stanno partecipando a questo mercato da fronti diversi e con un bagaglio di esperienze differenti tra di loro.

Abstract: UCC is the new Intranet

Tipico integratore in ambito IT è Abstract, azienda milanese che impiega circa 500 persone, con sedi a Bologna, Napoli, Roma e Berlino, che nasce come consulente SAP ma che con il tempo ha esteso le proprie attività all’online con progetti che si concentrano sull’ecommerce.

Abstract invece di creare una vera e propria divisione dedicata all’offerta UCC ha optato per una organizzazione basata su “una serie di competenze trasversali per unificare i vari sistemi di comunicazione e di collaborazione esistenti all’interno di un’azienda – spiega Vincenzo Barone, responsabile area solutioning di Abstract -. Occupandoci di processi aziendali i nostri progetti tendono, essenzialmente, a mettere in comunicazione la parte dirigenziale e impiegatizia con quella operativa all’interno di un’azienda. Trasformando, in pratica, quello che era una Intranet in un vero e proprio sistema collaborativo all’interno dell’azienda cliente”.

Progetti che ovviamente ben si calano nel tema dello smart working, e che pertanto necessitano di personalizzazioni in base alle diverse esigenze dei clienti. Personalizzate a tal punto che Abstract non esclude in tempi futuri che si possa fare ricorso a robotica o al metaverso, in modo da dare all’esperienza di meeting degli aspetti che siano, pur nel virtuale, sempre più affini all’esperienza in presenza.

Centro Computer – Gruppo Project: un business basato sulla specializzazione nell’UCC e l’importanza degli accessori

System integrator presente da 38 anni sul mercato e da circa 10 anni fortemente focalizzato nell’ambito UCC, Centro Computer (recentemente acquisita e integrata da Project Informatica, capogruppo di Gruppo Project - ndr) impiega circa 150 persone e ha progressivamente sviluppato know how su questo tema, seguendo le varie tappe evolutive di questa tecnologia, allacciando partnership con i maggiori vendor di piattaforme per la collaboration e con i produttori di device e accessori per la comunicazione.

“Il mercato con cui ci confrontiamo oggi, sia a causa della pandemia sia per una naturale evoluzione accelerata della cultura digitale, sta cambiando le necessità delle persone, in primis, e di conseguenza delle aziende – osserva Roberto Vicenzi, amministratore delegato e digital innovation manager di Centro Computer -. Le forme di comunicazione estesa consentite dall’UCC, stanno diventando parti integrate della nostra vita”.

Cambia così anche la cultura del management che, in base alle nuove logiche dello smart working, spinge le aziende a ridurre gli spazi degli uffici, con evidente beneficio dal punto di vista del risparmio costi. Un cambiamento culturale enorme che non assegna più una scrivania a un unico dipendente ma che virtualmente li rende online (e disponibili) 24 ore su 24.

“Ma affinché gli utenti possano dare il meglio di sé – riprende Vicenzi -, sia che le interazioni UCC avvengano dall’ufficio o da remoto, è importante che utilizzino gli strumenti con i quali si trovano meglio. La disponibilità continua dei dipendenti deve in qualche modo essere ripagata offrendo loro una qualità migliore di dispositivi e di soluzioni, che non gli complichino la vita”.

HiSolution: UCC per crescere, non solo per risparmiare

HiSolution nasce nel 2005 a Pisa e oggi conta una trentina di persone e struttura il proprio business in tre business unit, una delle quali, la BU Technology, deve proprio ai progetti UCC gran parte delle proprie entrate (70%), mentre il rimanente 30% deriva da networking e security.

Progetti che il system integrator propone ai propri clienti in ottica consulenziale.

“Alcuni clienti affrontano ancora il tema dell’UCC spinti prevalentemente dal risparmio dei costi ottenibile dalla sostituzione del proprio centralino telefonico tradizionale con uno virtuale o digitale – commenta Jonathan Carlesi, responsabile commerciale BU Technology di HiSolution -. La maggior parte delle aziende sta invece cercando di adottare piattaforme UCC che possano portare reali vantaggi di business, quali la semplificazione dei processi aziendali, del lavoro delle persone o nella gestione e l’archiviazione dei file”.

Oppure, ancora, all’UCC sono interessate aziende che sulla fonia continuano a erogare dei servizi e pertanto necessitano di piattaforme tecnologiche più evolute per poter effettuare business analytics e capire il livello di qualità del servizio erogato, grazie alla possibilità di incrociare più informazioni. “Per questi motivi si sta andando verso un’integrazione dell’UCC classico con software di terze parti, sulle quali poter fare automazioni di processo – prosegue Carlesi -, andando a delineare un mercato di soluzioni anche molto verticali, purché possano collaborare tra di loro. Una integrazione che diventa sempre più necessaria, perché le aziende vogliono poter sfruttare il meglio da ognuna delle soluzioni esistenti”.

Insight: il salto dell’UCC nell’era del modern workplace

Modern Workplace, Cloud Data Center Transformation e l’innovazione attraverso le nuove tecnologie dell’AI e del Machine Learning sono i punti di forza di Insight, multinazionale con 30 anni di vita e che da una ventina ha sede anche nel nostro Paese. Di UCC se ne occupa, eccome, essendo un business che cuba il 45% del fatturato totale e al quale l’azienda ha dedicato un apposito gruppo di una quindicina di consultant a livello Italia, parte di un team esteso europeo che conta 300 persone.

“Un 45% che è frutto di un balzo del 10% fatto durante il periodo pandemico – spiega Pietro Marrazzo, amministratore delegato di Insight -. Se all’inizio della pandemia abbiamo assistito a una corsa al recupero di device e strumenti che consentissero ai dipendenti di continuare il lavoro da remoto ora, con la ripresa parziale del lavoro in presenza, le aziende stanno pensando a un re-design dei propri processi aziendali, mossi dalla necessità di una dematerializzazione dei documenti, ma anche dal poter garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, visto che la pandemia è tuttora in corso”.

Considerazioni, queste, che portano Insight a discutere con i clienti di change management and adoption, insomma temi ben più strategici del semplice lavoro remoto.

“Il lavoro agile e l’hybrid workplace è un tema che terrà banco anche e soprattutto per il prossimo futuro, indipendentemente dalla situazione pandemica – riprende Marrazzo -. Non un adeguamento a una situazione, ma un’opportunità da sfruttare a proprio vantaggio. Andando anche a toccare i temi dell’ESG in termini di sostenibilità e di soddisfazione del lavoro”.

Techlit SCM, dall’audio-video all’UCC. Si può fare

Da allestitori tecnologici di sale eventi, alla specializzazione nell’audio e video, fino ad approdare alla videoconferenza e alla collaboration. Ambiti, questi ultimi, che per Techlit, società nata nel 2015, hanno avuto una notevole accelerazione di mercato negli ultimi due anni, spingendola ad acquisire SCM, azienda specializzata nella collaboration, diventando così Techlit SCM, che impiega 35 persone e che è oggi parte del Gruppo Project Informatica.

“Oggi i nostri ambiti di competenza si possono riassumere in Communication, Videoconference e Collaboration – sottolinea Luca Fabiano, Co-founder e CEO di Techlit SCM –. Attività per le quali, diciamolo, vengono in gran parte utilizzati gli strumenti di sempre, solo che prima della pandemia venivano sfruttati in minima parte, mentre ora, nelle condizioni dettate dalla situazione di emergenza, i clienti ne hanno capito l’utilità”.

Da qui la “rivalsa” delle soluzioni e degli strumenti che afferiscono all’UCC, con una forte e veloce evoluzione della domanda proprio a causa del Covid e che è stata pressochè trasversale, dalle piccole aziede alle realtà di tipo enterprise.

“Oggi questi strumenti sono considerati mission critical, come lo era un tempo il telefono – riprende Fabiano -. Inimmaginabile, infatti, per un’azienda, pensare di restare isolata e senza la possibilità di comunicare attraverso strumenti che ormai sono diventati di uso quotidiano, ma che spesso necessitano di accorgimenti specifici e di alta qualità per i diversi ambiti di appartenenza. Per questo motivo creiamo soluzioni adatte ai diversi mercati dando una risposta concreta alle necessità delle organizzazioni in modo concreto. Lavoriamo quotidianamente in ambito universitario, all’interno di aziende ed utilities per organizzare i nuovi spazi di lavoro e creare ambienti di gestione come le control room e le board room in cui si riuniscono i consigli di amministrazione. Portiamo all’interno di queste realtà strumenti di collaboration e di videoconferenza evoluta abilitanti alle nuove forme di organizzazione del lavoro. Sempre su questa linea, stiamo inoltre realizzando progetti di remote assistence e remoto control per garantire le performance dei sistemi, prevenire o intervenire in tempo reale per qualsiasi necessità e assistenza”.

VSB, l’UCC in sale meeting richiede altissima qualità

A riprova che non tutto l’UCC nasce dal mondo IT, è esemplare l’esperienza di VSB – Video & Sound Solutions, azienda sul mercato dal 1994 che ha avuto le sue origini come distributore di prodotti e soluzioni per il broadcasting e produzione video per passare con il tempo ad approcciare direttamente gli utenti finali e connotarsi, oggi “come un vero e proprio system integrator, che nel tempo ha sviluppato anche competenze in ambito IT in modo da poter dare consulenza ai nostri clienti, soprattutto riguardo l’integrazione corretta dei dispositivi sulle reti esistenti, ma rimanendo fortemente focalizzati in progetti tailor-made nel mondo audio e video” come puntualizza Giuseppe Obeyesekera, CEO di VSB - Video & Sound Solutions.

Il target di riferimento rimane quello di aziende mediamente strutturate fino a quelle di grandi dimensioni, dislocate in più sedi. Aziende che necessitano, quindi, di una o più sale meeting da attrezzare con prodotti ad alta risoluzione, perché la qualità delle immagini in ambito business è particolarmente importante.

"Grazie alle esperienze pregresse in ambito di videoconferenza, il salto dall’audio-video all’UCC è stato breve – riprende Obeyesekera – e conoscendo di già la piattaforma Moodle per la gestione dei corsi universitari, l’ambiente di collaboration ci era noto: da qui lo stimolo di portare la nostra esperienza dell’alta qualità anche in ambito prettamente business”.