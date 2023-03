Iconsulting punta sull’intelligenza artificiale con Michele Crescenzi Il manager, ex di HP e Accenture, entra nella società di consulenza con il ruolo di practice leader per intelligenza artificiale e machine learning. Pubblicato il 14 marzo 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale è forse oggi l’ambito tecnologico a più rapida crescita, almeno dal punto di vista degli sviluppi dell’offerta e degli investimenti dei vendor. Ma cresce anche l’interesse delle aziende utenti. Per cavalcare l’onda, Iconsulting rafforza la squadra con l’ingresso di Michele Crescenzi nel ruolo di practice leader per intelligenza artificiale e machine learning. Lavorerà all’interno della divisione di advisory per la parte afferente ai contenuti di marketing e vendite.



“L’ingresso di Michele fra le prime linee di Iconsulting conferma la nostra determinazione nell’accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione in data-driven company dei nostri clienti”, hanno commentato Federico Ravaldi e Simone Fiocchi, fondatori della società di consulenza. “La sua esperienza ci permetterà infatti di entrare in una fase sempre più matura di utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning”.

Crescenzi vanta una carriera più che ventennale in ambito Ict, durante la quale ha maturato particolari competenze negli ambiti data science, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Una carriera cominciata nel 2001 in I4C Analytics e proseguita all’interno di Hewlett Packard con ruoli di crescente responsabilità sia nella delivery sia nel business development di soluzioni avanzate di analytics. Dal 2021 ha guidato la practice di data science di Accenture nella struttura Iecg (Italia, Europa centrale e Grecia), seguendo numerosi programmi di trasformazione digitale per aziende di diversa dimensione. Nel corso della propria carriera.



“Sono entusiasta ed orgoglioso di entrare a far parte di una vera eccellenza italiana cresciuta nella nostra Data Valley, e di portare la mia visione per offrire servizi che possano accelerare la generazione di valore per i clienti di Iconsulting”, ha dichiarato Crescenzi. “Credo che la combinazione di value case abilitati dalle tecnologie di intelligenza artificiale e dai nuovi paradigmi di AI generativa, con la conoscenza di industry e di dominio funzionale della practice di advisory insieme all’offerta core di data platform modernization e delivery, sia la ricetta vincente per rispondere con un approccio coerente e completo alle nuove sfide delle aziende che affianchiamo”.