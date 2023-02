Icos allarga l’offerta con la protezione Xdr e i servizi di Cynet Entra nel portfolio del distributore la tecnologia di Cynet, società specializzata in rilevamento e e risposta alle minacce(Extended Detection and Response) e servizi di sicurezza gestiti. Pubblicato il 09 febbraio 2023

L’offerta di Icos si amplia nel segno della cybersicurezza, e più precisamente dell’Extended Detection and Response (Xdr), ovvero le tecnologie per il rilevamento e la risposta agli attacchi su superfici non limitate agli endpoint. Il distributore ha siglato un accordo con Cynet, azienda israeliana specializzata proprio in Xdr, nonché in servizi di Managed Detection and Response.



Cynet promette di rendere semplice la protezione di ambienti IT complessi grazie a tecnologie e servizi di automazione (l’azienda usa infatti la metafora del “pilota automatico”). La piattaforma 360 AutoXdr è una soluzione di Extended Detection and Response che protegge utenti, file, host, reti, log e cloud da un'unica console, consentendo sia di semplificare e automatizzare le operazioni di sicurezza sia di ottenere una piena visibilità.



La soluzione è rivolta in particolare alle aziende che non dispongono di grandi team dedicati alla cybersicurezza, ed è supportata da un servizio di Managed Detection e Response proattivo e sempre operativo (24/7). Oltre a distribuire questa soluzioni, Icos offrirà ai rivenditori un’ampia gamma di servizi di supporto e di business development, a integrazione del programma di partnership proposto da Cynet.

“La partnership con Icos”, ha commentato Andrea Zani, regional director South Europe di Cynet, “ certifica l’ottimo lavoro svolto in questi anni con il consolidarsi della presenza di Cynet nel mercato italiano e l’incredibile crescita del numero di organizzazioni che si sono affidate alle nostre persone e alla nostra tecnologia. Con Icos contiamo di sviluppare ulteriormente la rete di system integrator e service provider, oltre a portare la visione di operazioni di sicurezza delegate ad un pilota automatico salvaguardando competenze, tempo e budget e, al contempo, mantenendo la supervisione di personale altamente specializzato e pronto ad intervenire in caso di minaccia”.