Icos espande l’offerta di protezione dati e audit con Netwrix Il nuovo accordo di distribuzione riguarda tutte le soluzioni della californiana Netwrix. I partner di Icos riceveranno supporto tecnico e di sviluppo business. Pubblicato il 20 gennaio 2022 da Redazione

Icos chiude un nuovo accordo che allarga ulteriormente l’offerta del distributore, dopo le recenti aggiunte dei server di Inspur e delle tecnologie di cybersicurezza di Deep Instinct. La nuova espansione riguarda anch’essa la sicurezza: Icos veicolerà le soluzioni per la protezione dei dati sensibili e business-critical di Netwrix Corporation, società californiana fondata nel 2006, che oggi nel mondo conta oltre 10mila aziende clienti. Le sue specialità sono, appunto, la protezione dei dati sensibili ma anche la classificazione e localizzazione dei dati ai fini della compliance.

Racchiusi in un’offerta chiamata Netwrix Data Security Platform, i principali prodotti sviluppati dalla software house sono Netwrix Auditor e Netwrix Data Classification: il primo si occupa di effettuare il monitoraggio e il reporting delle attività dell’infrastruttura informatica, per trovare anomalie e potenziali problemi; il secondo permette di identificare e localizzare le informazioni sensibili, così da ridurre l’esposizione al rischio.

L’accordo siglato copre la distribuzione delle soluzioni di Netwrix sul territorio italiano. I partner di canale che sceglieranno la tecnologia di Netwrix potranno contare sul supporto di Icos, specie per quanto riguarda i servizi tecnici e di business development.

“La crescita esponenziale dei dati e la complessità degli ambienti IT stanno rendendo quanto mai vitale disporre di strumenti per governare al meglio le informazioni a scopo di sicurezza e conformità”, ha commentato Federico Marini, managing director di Icos. “L’accordo con Netwrix ci consente di collaborare con un partner che eccelle in quest’ambito, permettendoci di arricchire il nostro portfolio con una piattaforma che è al contempo ideale per le esigenze dei clienti finali e un valore aggiunto per i rivenditori che vogliono distinguere la propria offerta”.



“Siamo felici di poter cooperare con Icos”, ha dichiarato Maurizio Taglioretti, regional manager Seur di Netwrix, “un distributore a valore aggiunto che già collabora con i maggiori vendor per fornire soluzioni avanzate nel campo delle infrastrutture di elaborazione e della cybersecurity. Le competenze tecniche e commerciali della squadra di Icos ci consentiranno di supportare al meglio i partner di canale nello sviluppo di mercato delle nostre soluzioni di protezione dei dati, dell’infrastruttura e dell’identità”.