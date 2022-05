Icos partner dell’Università di Bolzano per alleviare lo skill shortage

Il problema dello skill shortage è ormai da anni che pesa sul nostro Paese. Un problema di cui si prevede si sentirà ancora di più l’effetto con l’attuazione dei progetti legati in fondi europei per il sostegno alla crisi post covid, innanzitutto il Prnn, per i quali crescerà enormemente la sete di competenze specifiche nelle diverse declinazione delle tecnologie digitali. Al fine di sostenere la creazione di specialisti IT, Icos, distributore a valore aggiunto specializzato in soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, ha annunciato di essere entrato a far parte di un gruppo di aziende sponsor per il master di primo livello in applicazioni cloud native della Libera Università di Bolzano.

Da settembre prossimo, infatti, la facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche di Bolzano metterà a disposizione un master di primo livello della durata di un anno in Applicazioni Native Cloud in ambiente virtuale. Si tratta di un corso che si pone l’obiettivo di formare specialisti nello sviluppo di applicazioni sicure ed efficienti in un ambiente cloud, che abbiano familiarità con le ultime tecnologie per lo sviluppo di applicazioni moderne che possano abilitare il percorso di innovazione digitale delle aziende e degli enti territoriali.

“Con questo Master vogliamo dare una risposta alla grande richiesta di sviluppatori di software altamente qualificati con competenze nei settori delle architetture a microservizi, dei database, del cloud computing e della sicurezza informatica”, ha affermato il prof. Antonio Liotta, responsabile accademico del master. “Siamo costantemente in contatto con i portatori di interesse del territorio e, pertanto, siamo consapevoli dell’urgente bisogno di professionisti in questo ambito. Per questo master, siamo riusciti ad ottenere la collaborazione di quattro importanti aziende come sponsor: VMware, Alperia, Volksbank Alto Adige e Icos”.



Icos, assieme ai co-sponsor, finanzierà con borse di studio 11 dei 16 posti disponibili. Inoltre, il programma del master prevede un progetto finale da svolgersi all’interno delle aziende partner per arricchire il percorso di studi con una serie di casi di studio e attività pratiche sul campo.







Federico Marini, managing director di Icos



“Lo skill shortage è un tema importante nel nostro settore”, ha commentato Federico Marini, managing director di Icos. “L’IT ha grande bisogno di figure professionali pronte fin da subito per operare sulle tecnologie più innovative. Per questo noi di Icos siamo particolarmente felici di supportare questa iniziativa dell’Università di Bolzano, consapevoli che le figure che usciranno dal master potranno dare un contributo decisivo allo sviluppo digitale delle aziende, inclusa la nostra che di tali tecnologie è da molti anni un apprezzato fornitore”.