Icos prosegue l’espansione, accordi con Netwrix e Xopero Nuove partnership per il distributore: monitoraggio delle infrastrutture, protezione dati e compliance sono le specialità di Netwrix, mentre Xopero si occupa di backup. Pubblicato il 02 febbraio 2022 da Redazione

Icos amplia l’offerta di soluzioni per la cybersicurezza e per il backup&recovery, attraverso due nuovi accordi di distribuzione con Netwrix e con Xopero Software. Prosegue, dunque, per Icos il periodo di intensa attività nel canale: recentemente, infatti, l’azienda ha stretto nuove alleanze anche con Inspur (un fornitore di server), con Ermes (protezione Web) e con Deep Instinct (difesa preventiva basata su intelligenza artificiale). E il focus è ancora una volta sulla protezione dei dati.

Netwrix Corporation è una società di software californiana specializzata in soluzioni per la protezione dei dati sensibili e per la compliance. Fondata nel 2006, conta oltre 10mila aziende clienti. I suoi principali prodotti sono Netwrix Auditor, dedicato al monitoraggio e al reporting delle infrastrutture IT, e Netwrix Data Classification, che permette di identificare e localizzare le informazioni sensibili per ridurre l’esposizione al rischio.

In base all’accordo siglato, Icos distribuirà le soluzioni di Netwrix sul territorio italiano, fornendo ai partner di canale un supporto che include anche servizi tecnici e di business development. “La crescita esponenziale dei dati e la complessità degli ambienti IT stanno rendendo quanto mai vitale disporre di strumenti per governare al meglio le informazioni a scopo di sicurezza e conformità”, ha commentato Federico Marini, managing director di Icos. “L’accordo con Netwrix ci consente di collaborare con un partner che eccelle in quest’ambito, permettendoci di arricchire il nostro portfolio con una piattaforma che è al contempo ideale per le esigenze dei clienti finali e un valore aggiunto per i rivenditori che vogliono distinguere la propria offerta”.

L’altro accordo di distribuzione annunciato questa settimana è quello con Xopero Software, azienda polacca fondata nel 2009, oggi multinazionale. Il suo software di backup e ripristino, Xopero One Backup&Recovery, si applica a endpoint, ambienti fisici di qualsiasi dimensione (fino a un numero infinito di dispositivi), ambienti virtuali e applicazioni SaaS (Microsoft 365), ospitati in infrastrutture on-premise, ibride e cloud.

“A causa della crescente complessità degli ambienti IT, oggi per le aziende è difficile implementare una strategia di data protection veramente efficace”, ha sottolineato Marini. “Grazie a Xopero i nostri partner possono aiutare i clienti a semplificare la protezione dei loro dati critici attraverso una soluzione centralizzata all-in-one che abbraccia tutti gli apparati e gli ambienti, fisici, virtuali e cloud. In questo modo si elimina la difficoltà di gestire ed orchestrare molteplici soluzioni puntuali. Xopero è senza dubbio un ingresso di grande valore nel nostro portfolio d’offerta”.