Icos si consolida in Germania con l’acquisizione di Brainworks Il value added distributor (Vad) ha acquisito Brainworks Computer Technologie, distributore di Monaco di Baviera, per presidiare il canale in Germania, Austria e Svizzera. Pubblicato il 28 aprile 2022 da Redazione

Icos, uno tra i principali distributori a valore aggiunto presenti in Italia, si allarga con un’acquisizione che porta direttamente in Germania. Il Vad ha acquisito il distributore tedesco Brainworks Computer Technologie, fondato nel 1989 a Monaco di Baviera e focalizzato sull’offerta di soluzioni software, networking e sicurezza indirizzate al segmento enterprise. Oggi l’azienda sviluppa un fatturato di circa 10 milioni di euro (è la previsione per il 2022) e ha una base clienti di circa duemila partner sparsi tra Germania, Austria e Svizzera, ovvero nella regione Dach.

L’acquisizione permetterà a Icos di potenziare le attività di sviluppo dei mercati internazionali, avviate nel 2021, contando sui servizi di un’organizzazione completamente strutturata e che vanta una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato di riferimento. Le attività e la struttura di Brainworks verranno integrate all’interno di Icos Deutschland, nuova filiale di Icos con sede a Monaco di Baviera.

“La fusione della nostra filiale tedesca con Brainworks Computer Technologie rafforza il percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2021, ampliando la copertura del mercato della regione Dach e il nostro portafoglio nelle aree strategiche software e security per il settore enterprise”, ha commentato Federico Marini, amministratore delegato di Icos. “Questa operazione ci consentirà di aumentare in modo significativo la nostra capacità di sviluppo dei mercati germanofoni, ponendo le basi per costruire un percorso che sia pienamente allineato con le nostre aspettative e speculare ai positivi riscontri che stiamo raccogliendo in ambito nazionale”.

“Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione Icos”, ha dichiarato Derk Steffens, Ceo di Brainworks, “che ci consentirà di sviluppare un'offerta più ampia e specializzata sul mercato di riferimento in ambito security ed enterprise software, rafforzando le nostre competenze e condividendo esperienza e background nella regione Dach, a supporto del percorso di internazionalizzazione del gruppo cui fa capo Icos Spa”.