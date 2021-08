Il 2021 è l’anno dei Chromebook, i tablet resistono Secondi i dati Canalys, nel trimestre di aprile-giugno i dispositivi Chrome OS crescono del 75% anno su anno e rappresentano il 13% del totale dei notebook venduti. Pubblicato il 02 agosto 2021 da Valentina Bernocco

I Chromebook vivono un momento particolarmente fortunato: nel trimestre di aprile-giugno sono stati messi in commercio 11,9 milioni di dispositivi, il 75% in più rispetto ai volumi del secondo trimestre 2020, stando agli ultimi dati diffusi da Canalys. I portatili con a bordo Chrome OS rappresentano il 13% dei Pc venduti nei tre mesi, che sono 121,7 milioni. Il mercato è complessivamente in crescita del 10,2% anno su anno, a dimostrazione del fatto che il bisogno di notebook è rimasto elevato anche dopo le prime ondate di pandemia e di corsa allo smart working.

Continuano a crescere anche le vendite di tablet, seppure a un ritmo più contenuto, con un incremento dei volumi del 4,3% anno su anno e 39,1 milioni di tavolette commercializzate nei tre mesi. Considerando il mercato Pc nel suo complesso (sistemi desktop, notebook, Chromebook e tablet), Lenovo è ancora al primo posto con 24,7 milioni di dispositivi commercializzati e un incremento annuo di volumi del 23%, che ha pesato in positivo sull’andamento generale. Seguono Apple (20,6 milioni di unità, +5%), Hp (18,6 milioni, +2,7%), Dell e Samsung.

Il successo dei Chromebook

Canalys fa notare che i produttori di Chromebook hanno raddoppiato i propri investimenti, ottenendo in cambio un incremento di vendite. Hp ha conservato l’oro nella classifica a volume, con 4,3 milioni di dispositivi venduti nel trimestre e una crescita del 115,7% anno su anno. Al secondo posto Lenovo, con 2,6 milioni di Chromebook commercializzati e un incremento annuo dell’82%. Seguono Acer (1,8 milioni di unità, +83%), Dell e Samsung.

“Il successo dei Chromebook sta dimostrando di essere notevolmente resiliente”, ha commentato Brian Lynch, research analyst di Canalys. “La loro traiettoria di crescita si è estesa ben oltre i picchi della pandemia, avendo essi consolidato una florida posizione su tutti i segmenti di utente finale nel mercato. Nonostante in mercati chiave come gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale le scuole abbiano cominciato a riaprire, le spedizioni restano elevate poiché i governi e gli ecosistemi scolastici stanno pianificando una integrazione di lungo termine dei Chromebook all’interno dei processi di apprendimento digitale”.

Il presidio dei Chromebook nel segmento dell’istruzione è dunque solido, ma per i prossimi mesi Canalys si attende di veder crescere il loro impiego anche all’interno delle piccole aziende. Conseguentemente, aumenterà l’utilizzo dei servizi di Google Workspace. In ogni caso la competizione fra sistemi operativi sarà tesa, considerando la possibilità che Apple presenti nuovi Macbook con processore M1 e l’atteso debutto di Windows 11 in autunno.

Tablet e Pc, un futuro in coppia?

Tra inizio aprile e fine giugno i tablet hanno messo a segno il quinto trimestre consecutivo di crescita e tutti i vendor hanno continuato a sperimentare vendite superiori a quelle dell’era pre pandemia. Apple ha conservato il primo posto in classifica, con 14,2 milioni di iPad commercializzati, ma senza incrementi (anzi, con un leggero decremento dello 0,5%) sui volumi di un anno prima. Il secondo classificato Samsung, invece, con i suoi 8 milioni di tablet venduti nel trimestre ha realizzato una crescita del 13,8% anno su anno. Il balzo più lungo è quello del terzo in classifica, Lenovo, con 4,7 milioni di unità e un incremento del 78% annuo. Amazon e Huawei chiudono il quintetto.

“Canalys si attende di vedere una maggiore integrazione fra i tablet e i Pc”, ha commentato la research analyst Himani Mukka, “che consentirà una più dolce transizione dei flussi di lavoro tra diversi dispositivi, fatto che attrae soprattutto chi opera con modalità di lavoro ibride e in movimento. Questo accadrà certamente per iPad e Mac, ma l’introduzione di Windows 11 in cloud e il suo utilizzo su dispositivi che possono eseguire Android fa ben pensare per i vendor di tablet, gli utenti e gli sviluppatori non sono nell’ecosistema Apple”.