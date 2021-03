Il 5G supera un traguardo e guiderà la rinascita post-covid Secondo Ericsson, a fine 2020 gli abbonamenti 5G associati a un dispositivo hanno superato la soglia dei 220 milioni. Qualcomm e Accenture scommettono che questa tecnologia trainerà la crescita dell'economia mondiale nei prossimi anni. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Valentina Bernocco

Grazie al 5G, in futuro vivremo esperienze oggi ancora impensabili. Ma già nell'immediato, secondo nuovi studi pubblicati da Qualcomm e da Ericsson, le infrastrutture e i servizi di rete mobile di quinta generazione potranno fare da traino all'agognata rinascita dopo la crisi mondiale del covid-19. Lo studio commissionato da Qualcomm, realizzato da Accenture, si focalizza su Stati Uniti ed Europa pronosticando per le nazioni di entrambe le aree geografiche notevoli incrementi del PIL nei prossimi anni.

La stima è di 1.500 miliardi di dollari di prodotto interno lordo aggiuntivo generato tra il 2021 e il 2025 nei soli Stati Uniti. Qui, inoltre, grazie al 5G saranno creati o trasformati milioni di posti di lavoro (16 milioni, al massimo, secondo le stime di Accenture). Per il Vecchio Continente, invece, il pronostico è di addirittura 20 milioni di posti di lavoro creati ex novo o trasformati, mentre il 5G contribuirà anche a creare quasi un miliardo di euro di PIL addizionale. Nel mondo del lavoro questa tecnologia di rete produrrà un effetto a cascata: per ogni posto creato all'interno del settore Ict, ne nasceranno altri due (1,8, per l'esattezza) in altri settori di mercato.

Il 5G, secondo questa analisi, sarà una forza di crescita economica ma anche di resilienza , una forza in grado di dispiegare il potenziale dell'intelligenza artificiale, dell'edge computing e dell'Internet delle Cose. In entrambi i continenti, i settori che sperimenteranno una crescita massiccia grazie al 5G includono l' assistenza sanitaria (con le applicazioni di telemedicina), l'ambito dei trasporti , l' automobilistico (con la promessa di una drastica riduzione degli incidenti grazie all'automazione della guida), le telecomunicazioni , la manifattura (con un incremento di produttività delle fabbriche stimato intorno al 20-30%) e anche l' agricoltura (miglioramento del 25% nella resa delle colture, diminuzione dei costi del 20%). Affinché tutto questo si realizzi pienamente sono necessari, però, interventi normativi, politici e fiscali, oltre ad alleanze industriali che possano favorire l 'affermazione di standard tecnologic i (come l'Open RAN), la tutela della proprietà intellettuale, il lancio di progetti pilota e la costruzione di una solida supply chain.

I dati del nuovo “Mobility Report” di Ericsson ci riportano al presente, descrivendo un mondo in cui gli abbonamenti alla rete mobile continuano a crescere (+19 milioni nel quarto trimestre 2020) e a spostarsi verso servizi di migliore qualità. A fine 2020 gli abbonamenti Lte hanno raggiunto quota 4,5 miliardi, rappresentando il 57% del totale, mentre gli abbonamenti 5G associati a un dispositivo hanno superato la soglia dei 220 milioni.