Il canale di Fujitsu trova forza nell’ecosistema

Che il mercato sia in continua e veloce evoluzione è ormai, nel bene e nel male, evidente agli operatori del canale italiani, in rincorsa verso la volontà di digitalizzazione dei propri clienti e la ricerca del giusto equilibrio tecnologico da consigliare per potere affrontare il futuro con soluzioni ottimali per le loro strategie di business. Una situazione che è ben nota a Fujitsu, la quale, anche grazie all’impegno di Finix, che la rappresenta sul mercato nostrano, sta promuovendo nuove logiche di collaborazione tra i propri partner proprio per attivare sinergie che li rendano in grado di affrontare un mercato imprevedibile e a tratti complesso.

“Nel corso degli ultimi anni c’è stata una forte accelerazione della trasformazione digitale del mercato e molte aziende hanno impostato una nuova visione per il futuro del proprio business, coinvolgendo il cloud e opzioni as a service” afferma Fernanda Catarino, head of channel Europa di Fujitsu “Il risultato è che oggi, anche a seguito di decisioni prese sull’onda emergenziale della pandemia, la complessità è aumentata. Una condizione che comunque sta rappresentando un’opportunità per il canale, chiamato a intervenire con competenza e con piglio consulenziale per indirizzare i clienti verso le soluzioni più adatte al loro business”.

Nuove esigenze del mercato chiamano nuove competenze tra i partner del canale

Un compito non da poco, quello richiesto al canale, che è concomitante con una situazione di incertezza macroeconomica e di sfide come lo shortage dei componenti e dei prodotti, l’inflazione, l’aumento dei costi energetici. Condizioni che portano i partner ad avere necessità di nuove opportunità di guadagno, estendendo il proprio target di clientela ad aziende che stanno cercando soluzioni nuove basate sull’intelligenza artificiale, sull’IoT, sull’edge computing per essere più efficienti e competitive sul mercato. A queste esigenze si aggiungono poi anche gli elementi di sostenibilità ambientale, i quali sempre di più stanno diventando essenziali per stare sul mercato.