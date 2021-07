Il cloud fluidifica produzione e spedizione delle birre Carlsberg Per superare la complessità della preesistente situazione e aumentare l’efficienza della supply chain, il birrificio di origine danese ha fatto leva sull’infrastruttura Microsoft Azure e la Digital Manufacturing Solution Suite di Ptc. Pubblicato il 20 luglio 2021 da Roberto Bonino

Dal lontano 1847, anno in cui fu fondata dal birraio J.C Jacobsen, Carlsberg si è evoluta in un gruppo da circa 41mila dipendenti, presenza in circa 150 mercati e 28 stabilimenti di produzione nel mondo. Com’è successo a molte altre realtà di storia ormai lunga, la crescita ha portato con sé vari ordini di complessità, a cominciare da una supply chain fino a poco tempo fa gestita in modo disomogeneo e localizzato.

La mancanza di un approccio standardizzato alla produzione e alla spedizione, dovuta a un’organizzazione frammentata (250 linee di packaging nel mondo e quasi tutte da acquisizioni e impianti preesistenti o datati), è stata affrontata dall’azienda quasi dieci anni fa, con l’introduzione di un sistema Mes (gestione della produzione), a partire dagli impianti che gestivano la birra Baltika: “Nel 2017 avevamo coperto 23 sedi, ma ci siamo accorti che restavano molte installazioni locali e un footprint troppo esteso”, ricorda Marco Farina, group Ot manager di Carlsberg.

Qui è arrivata la scelta di affidarsi al cloud e, in particolare, alla tecnologia contenuta nella Digital Manufacturing Solution Suite di Ptc su piattaforma Microsoft Azure, per velocizzare i tempi e migliorare soprattutto il cosiddetto Oee (Overall Equipment Effectiveness), ovvero l’indice che sintetizza, in un valore percentuale, la disponibilità degli impianti, le performance del processo e la qualità dei prodotti tramite l’identificazione delle cause di downtime, le deviazioni negative delle performance e il livello di qualità al netto di scarti, rilavorazioni e altro: “Nel 2018 siamo partiti con la nuova soluzione cloud-based integrata con l’IoT e a oggi siamo arrivati a coprire 28 birrifici, creando un modello unico di smart brewery implementato in ogni sede”, descrive Farina.

Marco Farina, global Ot manager di Carlsberg

Di fatto, dal tradizionale approccio Mes con struttura a livelli, Carlsberg (che in Italia produce e distribuisce la birra Poretti) è passata a un modello più fluido, con la possibilità di gestire diverse sorgenti di dati, per poi costruire sulla piattaforma i tool a supporto dell’evoluzione del processo produttivo, sfruttando la flessibilità del cloud. L’architettura delle macchine è stata collegata a un server unico per impianto, con dati raccolti localmente e poi trasferiti in istanze Teamworx (la piattaforma di industrial Io>T di Ptc) in cloud, per produrre analisi, report, aggregazioni di dati lavorati con Microsoft PowerBi e altro: “Abbiamo creato dashboard per far capire come funzionano gli impianti in tempo reale”, specifica Farina. “La fabbrica e i processi di produzione sono diventati trasparenti e i dati sono intelligibili da tutti, sia dagli specialisti di produzione che dai manager, con apposite visualizzazioni”.

Dalla ratifica delle condizioni esistenti alla possibilità di migliorare la produzione prevedendo gli eventi, il passo è abbastanza intuitivo. Carlsberg sta ora puntando a un utilizzo più sistematico dell’intelligenza artificiale per anticipare possibili fermi-macchina o comprendere i motivi delle basse performance di qualche linea: “Già oggi abbiamo individuato dati anche piuttosto nascosti per trovare correlazioni fra prodotti e fermi-macchina”, illustra Farina. “L’efficienza produttiva è già aumentata del 5%, un dato solo apparentemente piccolo, ma non trascurabile se proiettato su un grande numero di impianti. Proseguiremo in questa direzione, unificando al contempo i dati in un apposito data lake”.