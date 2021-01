Il computer con l’ebook reader incorporato e altre novità Lenovo Presentati i nuovi ThinkBook Plus Gen 2, ThinkBook 13x i, ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2. Pubblicato il 15 gennaio 2021 da Redazione

Con il ThinkBook Plus Gen 2, presentato al Ces 2021, Lenovo rilancia l’idea di un notebook con doppio schermo: un pannello Ips tradizionale da 13 pollici e, sul retro, uno schermo di tipo e-ink che può funzionare come un lettore per ebook e documenti ma può anche permettere di prendere appunti e di lanciare applicazioni, a fronte di un consumo minimo di batteria. L’idea era nata con il ThinkBook Plus di prima generazione, ma nel modello attuale il display a inchiostro elettronico è stato decisamente migliorato: è più grande, ha un refresh rate più rapido e una risoluzione più elevata, e soprattutto può essere usato per lanciare applicazioni senza aprire la scocca. Oltre a questo dispositivo, in occasione del Ces 2021 Lenovo ha anche presentato altri portatili in alluminio rivolti ai professionisti e alle piccole e medie imprese: ThinkBook 13x i, ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2.

I miglioramenti di ThinkBook Plus Gen 2

Mentre nel modello di prima generazione il rapporto screen-to-body dello schermo e-ink era del 48%, nel ThinkBook Plus Gen 2 è stato portato al 68%, per offrire un pannello di 12 pollici. Migliorata anche la risoluzione, che con 2560×1600 pixel visualizzabili pareggia quella dello schermo principale. Oltre al miglioramento del refresh Lenovo ha introdotto alcune modifiche di interfaccia e un diverso modo di accedere alle app: anche a notebook chiuso, è possibile lanciare applicazioni attraverso lo schermo secondario. Per un'esperienza di lettura in stile e-book reader, è possibile ruotare il dispositivo in verticale e visualizzare di conseguenza in contenuti.

Il nuovo modello è anche più sottile (13,9 millimetri) e più leggero (1,3 chili del precedente. Lo schermo Ips principale migliora anch’esso il rapporto fra area utilizzabile e superficie totale, portandolo dal 78% del primo modello all’attuale 90%. Per quanto riguarda l’autonomia energetica, Lenovo promette un funzionamento di 15 ore continuative se si utilizza il Pc in modo classico e di be 24 ore se si interagisce soltanto con lo schermo e-ink. La batteria può essere ricaricata in modalità wireless grazie alla tecnologia Contact.

L’eleganza e la potenza del ThinkBook 13x

Il ThinkBook 13x i punta innanzitutto sull’estetica, declinandosi in due raffinate colorazioni (Storm Gray e Cloud Gray) e presentando un profilo di appena 12,9 millimetri di spessore, che ne fa uno tra i laptop professionali da 13 pollici più sottili tra quelli disponibili sul mercato. Anche il peso è contenuto, 1,2 chili. Ma soprattutto il ThinkBook 13x può vantare notevoli prestazioni, grazie ai processori Intel Core di undicesima generazione e all’interfaccia Wi-Fi 6.

ThinkBook 13x

ThinkBook 14p e 16p sono perfetti per le videoconferenze

I nuovi ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2 , con i loro 14 e 16 pollici di schermo rispettivamente, soddisfano le esigenze di chi voglia utilizzare il portatile come principale o anche unico strumento di lavoro. E puntano, in particolare, a migliorare l’esperienza di smart working. La tastiera retroilluminata include dei tasti rapidi per le funzioni di videoconferenza, mentre l’audio prevede diverse modalità (Privata, Condivisa, Ambientale), adatte alle chiamate a due o di gruppo, e beneficia di un software di intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore. Opzionalmente è possibile prevedere una webcam Full HD con copertura fisica ThinkShutter.

Equipaggiati con processori Amd Ryzen 9 5000 H Series, a detta di Lenovo sono l’ideale combinazione di “una qualità di schermo professionale, memoria veloce e connettività ad alta velocità”. Per entrambi i modelli è possibile personalizzare la configurazione con opzioni più o meno performanti, inclusi display Oled 2.8K e grafica Nvidia GeForce Rtx. Negli Stati Uniti il Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 costa 1.549 dollari nella configurazione di base; il ThinkBook 13x parte da 1.199 dollari, il ThinkBook 14p Gen 2 da 849 dollari, il ThinkBook 16p Gen 2 da 1.299 dollari.

ThinkBook 16p Gen 2