Il covid-19 non fa paura all'iPhone, vendite in crescita Secondo le stime di Counterpoint Research, quest'anno Apple aumenterà del 4% le proprie vendite di smartphone, in controtendenza rispetto a un mercato che cala. Pubblicato il 15 ottobre 2020

Smartphone giù, ma iPhone su nel 2020. Gli smartphone di Apple andranno controtendenza rispetto a un mercato destinato a calare ben del 10% a volume quest’anno rispetto ai numeri del 2019: così pronosticano gli analisti di Counterpoint Research a partire dall’andamento dei primi nove mesi del 2020. Un anno profondamente segnato dagli effetti del covid-19, dai lockdown, dalle interruzioni delle attività lavorative e commerciali, dai cambiamenti nelle abitudini di vita e di consumo tecnologico delle persone.

Se è vero che di tecnologia c’è stato più bisogno, chiusi tra le pareti domestiche in smart working, d’altra parte è anche calata per molti la disponibilità di denaro da spendere in beni non necessari. Dunque, secondo Counterpoint, le vendite di telefoni cellulari nel complesso subiranno un calo del 10% a volume, come media dei quattro trimestri (il più sfortunato decisamente il secondo, con un -23% a volume).

Gli iPhone, invece, segneranno un +4% rispetto ai numeri del 2019, guadagnando terreno soprattutto a fine anno (+10% nel quarto trimestre, anche grazie ai nuovi iPhone 12 appena presentati) ma non risentendo di cali nemmeno nel trimestre dei lockdown (+3%). I consumatori altospendenti, infatti, sono stati meno condizionati dalle conseguenze della pandemia nelle proprie abitudini di acquisto: il segmento premium del mercato è sceso soltanto dell’8% nel trimestre, a fronte del -23% generale.

Ad aiutare Apple è stato però soprattutto l’iPhone SE, il modello meno costoso della gamma, che ha “aiutato Apple ad attraversare i mesi peggiori” della pandemia, scrivono gli analisti. Nota di merito anche all’iPhone 11, che ha dimostrato di “avere un’ottima longevità, vendendo ancora oltre un milione di dispositivi a settimana” pur all’approssimarsi del lancio del modello più recente.