Il fondo spagnolo Asterion mette Jorge Álvarez a capo di Retelit Il nuovo Ceo e amministratore delegato prende il posto di Federico Protto, mentre l’azienda prosegue nell’integrazione con Irideos. Pubblicato il 07 luglio 2023 da Redazione

Dopo otto anni alla guida del Gruppo Retelit, Federico Protto lascia l’azienda. Al suo posto, nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore Generale, subentra Jorge Álvarez, esperto di telecomunicazioni e già operating partner Asterion Industrial Partner, il fondo d’investimento spagnolo che dal dicembre del 2021 è proprietario di Retelit. Protto resta temporaneamente all’interno del Gruppo, “a supporto del Consiglio di Amministrazione, per assicurare la dovuta continuità nella transizione”, ha fatto sapere l’azienda tramite ufficio stampa. L’ormai ex Ceo lascia l’azienda “per perseguire altre opportunità professionali”.



“Desidero prima di tutto ringraziare i colleghi, con cui abbiamo condiviso un formidabile percorso, che ha portato il Gruppo Retelit a essere leader nei servizi e nelle soluzioni B2B e che ha rappresentato per me una grande opportunità di crescita professionale e personale”, ha dichiarato Protto. “Un grande merito va riconosciuto ad Asterion, che ha permesso, con l’acquisizione di Irideos, di incentivare ulteriormente la crescita e la creazione di valore. Infine, mi preme porgere i migliori auguri al nuovo Ceo, Jorge Álvarez – a cui garantirò tutto il supporto necessario –, di continuare in questo grande percorso di successo”.



Il cambio al vertice fa seguito al completamento dell’acquisizione di Irideos, società italiana di telecomunicazioni e data center, da parte di Asterion. Il fondo d’investimento ha avviato la procedura di integrazione tra Irideos e Retelit, nonché il piano di rifinanziamento di quest’ultima. L’obiettivo dichiarato all’indomani dell’acquisizione è di creare un nuovo polo italiano di servizi telco e cloud rivolti alle grandi aziende, alla Pubblica Amministrazione e al mercato wholesale.



“Sono molto felice di dare il benvenuto in Retelit a Jorge Álvarez, già Operating Partner di Asterion Industrial Partners”, ha dichiarato Jesús Olmos, Ceo di Asterion. “Grazie alla comprovata esperienza di Jorge nel settore sapremo valorizzare gli investimenti fatti e contribuiremo sempre di più allo sviluppo del settore Ict in Italia, affiancando aziende e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale e nel percorso di innovazione per cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”. Olmos ha anche ringraziato il Ceo uscente “per il contributo e per la leadership dimostrati nel guidare l’azienda negli ultimi otto anni, durante i quali il Gruppo ha registrato una notevole crescita e l’apertura a nuovi ambiti di business”.



Il nuovo Ceo, ingegnere delle telecomunicazioni, è stato scelto per via delle proprie competenze e della ventennale esperienza nel settore telco. In passato ha ricoperto incarichi in Nortel Networks, H3G e Telefónica.



“Mi unisco con orgoglio a Retelit e a un team di più di mille professionisti che ogni giorno permettono, con il loro lavoro, di connettere business, oggetti e persone con asset e competenze digitali”, ha commentato Jorge Álvarez. “Retelit è un player unico, partner di riferimento per gli operatori, OTT e hyperscaler e digital enabler per aziende, imprese e settore pubblico. Il mio obiettivo è continuare a fornire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi e le migliori soluzioni sul mercato. Il contesto in continua evoluzione e la trasformazione digitale che sta impattando l’Italia ci pongono di fronte nuove importanti sfide, che, insieme, sapremo cogliere per crescere e innovare”. Gruppo Retelit annovera attualmente più di trenta data center di proprietà, oltre 40mila chilometri di rete a copertura delle principali città italiane ed europee e 25mila chilometri di cavi sottomarini in fibra ottica.