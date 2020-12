Il nuovo Intel Optane è l’Ssd per i data center più veloce al mondo Presentata a tre anni dalla precedente generazione, la nuova memoria a stato solido raggiunge una velocità di lettura sequenziale di 7,2 GB al secondo. Pubblicato il 17 dicembre 2020 da Redazione

Mai così veloce: prima di Optane P5800X, la nuova memoria Ssd di Intel destinata ai data center, nessun componente di questo tipo aveva potuto vantare numeri altrettanto impressionanti. Presentata ieri con l’evento virtuale “Memory and Storage 2020”, questa unità Solid State Drive può raggiungere una velocità di lettura sequenziale di 7,2 GB al secondo, una velocità di scrittura sequenziale di 6,2 GB al secondo, fino a 1,5 milioni di Iops in lettura e scrittura casuale 4K e fino a 1,8 milioni di Iops nei workload misti di lettura (70%) e scrittura (30%). Confrontati con quelli della memoria di precedente generazione (Optane P4800X, lanciata nel 2017), questi numeri segnano netti miglioramenti di prestazioni: velocità triplicata nei workload misti, incremento del 40% nella qualità del servizio e del 67% nella resistenza in scrittura dei dati (arrivando a 100 drive writes per day).

P5800X, inoltre, può sostenere un throughput sotto carico pari a 8 GB/s e limita la latenza ad appena 66 microsecondi, cioè milionesimi di secondo. Questi miglioramenti derivano dall’impiego di una nuova interfaccia PCIe 4.0 (nella precedente generazione abbiamo invece una PCIe 3.0) di un nuovo controller e della seconda generazione della memoria 3D XPoint.

Il nuovo Ssd sarà commercializzato in form factor U.2 e nelle varianti di capacità da 400 GB, 800 GB, 1,6 TB e 3,2 TB. Non sono noti né i prezzi né le tempistiche di debutto sul mercato anche se è ipotizzabile un lancio nel primo trimestre del 2021, in contemporanea con i nuovi processori per server Intel Ice Lake, compatibili con l’interfaccia PCIe 4.0.

Intel Optane H20

Durante l’evento “Memory and Storage 2020” Intel ha anche presentato la memoria Ssd Optane H20, destinata ai computer dei videogiocatori e di chi lavora con programmi di grafica o di editing multimediale. Nell’unità in formato è M.2 sono racchiuse una memoria Nand Qlc a 144 strati e una memoria 3D XPoint gestita da un nuovo controller: la prima assicura capacità di archiviazione, la seconda velocità. Questo Ssd non sarà commercializzato nei negozi ma verrà unicamente distribuito ai produttori di notebook, che potranno includerlo in futuri modelli. Tra gli annunci di questa settimana c’è anche la memoria persistente Intel Optane di terza generazione, nome in codice “Crow Pass”, destinata ad aziende e data center per il cloud.