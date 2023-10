Il progetto Helix di Dell si amplia in direzione dei dati Proseguendo nel cammino comune intrapreso con Nvidia, il costruttore ha aggiunto design validati per la personalizzazione di modelli di AI generativa. Pubblicato il 06 ottobre 2023 da Roberto Bonino

Dell ha scelto la via di un approccio incrementale per connotare il proprio processo di integrazione dell’AI generativa all’interno del portafoglio d’offerta. Nello scorso maggio, era stato annunciato, in partnership with Nvidia, il progetto Helix, inizialmente per portare la potenza dei large language models (Llm) negli ambiente on premise gestiti da sistemi Dell. Già pochi mesi dopo erano arrivati i primi frutti, con design validati per far funzionare workload e servizi professionali AI-based nelle implementazioni delle aziende.

Ora, arriva il passo successivo, ovvero la disponibilità di validated design per la personalizzazione di modelli, allo scopo di aiutare le aziende a fare il corretto fine tuning dell’AI. A questo si aggiunge una piattaforma di data lakehouse aperta, che beneficia di un’ulteriore partnership con Starburst (produttore dell’omonima piattaforma di data query), in modo da preparare i dati per lo sfruttamento dell’AI generativa.

La prima iterazione dei Dell Validated Designs for Generative AI with Nvidia riguardava unicamente l’inferenza AI. La soluzione si basava su uno stack ottimizzato di hardware Dell e Nvidia, integrato con modelli preaddestrati e pronti all’uso. La capacità di personalizzazione si propone di aiutare le aziende a mettere a punto modelli ottimizzati per gli use case delle aziende stesse e i dati presenti all’interno.

Fra gli use case più intuitivamente interessati fin d’ora da questa capacità di personalizzazione, troviamo gli assistenti virtuali, la generazione di contenuti e lo sviluppo del software.

Il fine tuning e l’addestramento dell’AI generativa è un processo che si fonda su enormi quantità di dati, ma le personalizzazioni sono pensate per sfruttare nel modo migliore quanto già in possesso di un’azienda e residente sulla propria infrastruttura. Il data lakehouse è la base per raggiungere lo scopo. Il costruttore ha spiegato che questo strumento potrà impiegare sistemi e storage PowerEdge, anche in contesti multicloud, al di sopra dei quali verrà integrata la piattaforma Starburst Enterprise, che fornisce capacità di interrogazione e gestione dei dati provenienti da diverse fonti e da utilizzare in contesti di AI e analytics.

Dell ha, inoltre, ampliato il proprio portafoglio di servizi professionali GenAI, per supportare meglio i clienti nella preparazione dei dati e nella creazione di piattaforme operative. Ciò include servizi per la pulizia dei dati, l'integrazione e il controllo della qualità.

