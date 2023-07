Il settore pubblico sta attraendo risorse e Dxc le vuole sfruttare L’azienda nata anni fa dalla fusione fra Csc, Eds e la divisione dei servizi enterprise di Hpe realizza in Italia metà del proprio giro d’affari con la Pubblica Amministrazione. Fra accorso quadro con Consip e fondi Pnrr, il trend appare sempre più definito. Pubblicato il 26 luglio 2023 da Roberto Bonino

C’è un sogno che Eugenio Maria Bonomi, amministratore delegato di Dxc Technology Italia, ha più o meno già realizzato e un altro che per ora resta lì, in attesa di concretizzarsi. Quest’ultimo lo sveleremo alla fine dell’articolo, mentre possiamo già dire che l’azienda, nata anni fa dalla fusione fra Csc, Eds e la divisione dei servizi enterprise di Hpe, ha avviato la strategia utile a costruire quelli che definisce metaservizi: “Se si vuole portare valore dall’ecosistema dell’offerta a quello della domanda, occorre realizzare che la tecnologia è fatta per connettere i player del mercato”, ha osservato il manager. “Su questo abbiamo costruito la nostra strategia, con l’obiettivo di portare prosperità mettendo insieme forze diverse, ma pronte a contribuire per creare innovazione per il Paese”.

L’obiettivo dell’azienda è puntato sul settore pubblico, al centro degli sviluppi collegati alla disponibilità dei fondi Pnrr e che pesa in Italia circa la metà dell’intero giro d’affari, posizionato intorno ai 500 milioni per il 2023. Questa è l’area presidiata da Nicola Mangia, general manager proprio del public sector sul territorio: “Abbiamo clienti a ogni livello, fra ministeri, città metropolitane e comuni. Ma abbiamo contribuito a modernizzare anche le scuole, a partire dalle iscrizioni online, e guardiamo con molta attenzione all’evoluzione della sanità digitale, con progetti già attuati anche creando reti fra strutture diverse”.

Solo per restare alle novità più recenti, Dxc ha vinto la gara del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per migliorare l’efficienza dei servizi di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro e degli ambienti tecnologici e introdurre la logica del modern workplace, lavorando come capogruppo in una Rti realizzata in collaborazione con Infordata e Mvs.

Eugenio Maria Bonomi, amministratore delegato e Nicola Mangia, general manager public sector di Dxc Technology Italia

In parallelo, sono stati siglati accordi di convenzione con Consip sempre in partnership con altre realtà. Nel campo dei servizi applicativi in cloud per il cittadino, l’azienda lavora con Datamanagement Italia, Digitouch Technologies, Ds Tech, Eustema, Exprivia, Lutech, KeyPartner, Links Management and Technology. e Parsec 3.26. In ambito sanitario, è stato siglato l’accordo quadro con Consip per la trasformazione digitale del comparto, tanto a livello di sistemi informativi che di servizi e anche qui Dxc funge da capogruppo di una Rti che comprende Deda Next, Datamanagement Italia, Consorzio Dgs Salute, Csa, Lutech, Indra Italia, Sinapsys, Riatlas, Naxe e Kelyon.

D’altra parte, proprio in campo sanitario Dxc ha costruito esperienze significative, come quella con Regione Campania, che ha portato alla digitalizzazione di tutti i flussi informativi verso gli assistiti e i dipendenti, per culminare con l’istituzione di un Cup unico rivelatosi poi molto utile per gestire gli effetti e processi legati al Covid-19: “Molti dei progetti già partiti sono allineati alle missioni contenute nel Pnrr”, ho sottolineato Mangia. “Ora stiamo lavorando su iniziative legate all’assistenza territoriale e alla medicina di prossimità. Ma siamo presenti in diversi altri ambiti. Il ministero dell’Ambiente, per esempio, ci ha affidato un progetto per il monitoraggio ambientale, mentre con la Cultura siamo impegnati nella digitalizzazione dei beni del Paese”.

Dxc conta oggi su circa 2.500 persone in organico e ne assume 400 ogni anno. Fra i settori in forte osservazione, ci sono l’education, il mondo del sociale, l’Esg e la connected mobility. A proposito, e il secondo sogno di Bonomi? “Rendere Scampia una smart city”.