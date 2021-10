Il sistema M500 è il miglior alleato delle forze dell’ordine Il nuovo sistema di registrazione e analisi video di Motorola Solutions supporta il lavoro delle forze dell’ordine con funzioni di comunicazione in tempo reale e intelligenza artificiale. Pubblicato il 28 ottobre 2021 da Redazione

A bordo delle “volanti” delle forze dell’ordine, un sistema di registrazione video potenziato dall’intelligenza artificiale potrebbe dare un bel contributo alla caccia ai criminali e all’opera di tutela dei cittadini. Un sistema come M500 di Motorola Solutions, il primo dispositivo del suo genere a fare debutto sul mercato europeo. Destinato a fare da supporto alle comunicazioni critiche, è un sistema composto da una piattaforma di archiviazione e analisi video, videocamere, monitor con pannello di controllo. Può accoppiarsi automaticamente con le videocamere indossabili VB400 (per registrare simultaneamente un incidente da più prospettive) e può integrarsi con la piattaforma di prove video di Motorola Solutions (per caricare e gestire i filmati utili per le indagini post-incidente).

Con il sistema M500, dunque, gli agenti delle forze dell’ordine possono condividere informazioni in tempo reale sia con i colleghi sul campo sia con il centro di comando. Rispetto a precedenti modelli, una novità è rappresentata da una funzione che avvia automaticamente la registrazione della videocamera dell'auto non appena una persona sale sul retro di un'auto della polizia. Tutto ciò è gestito nel rispetto della privacy, che viene garantita dai controlli integrati e dai registri di controllo.

L’intelligenza artificiale del software di M500 permette, fra le altre cose, il riconoscimento automatico della targa, elemento che torna utile in numerosi contesti d’indagine (per esempio, per identificare il veicolo di una persona scomparsa o di un sospettato).

(Immagine: Motorola Solutions)

“Portare responsabilmente l'intelligenza artificiale nelle attività di pubblica sicurezza è essenziale per promuovere l'efficienza, la sicurezza e la trasparenza nelle attività della polizia”, ha affermato Mahesh Saptharishi, senior vice president e chief technology officer, Software Enterprise & Mobile Video di Motorola Solutions. “Il semplice compito di registrare automaticamente un individuo seduto sul sedile posteriore di un veicolo della polizia è solo l'inizio""Il sistema M500 rappresenta il futuro per i veicoli della polizia, in cui l'Intelligenza Artificiale e le metriche avanzate saranno in grado di rilevare anomalie o minacce più complesse per migliorare la consapevolezza e la sicurezza di agenti e cittadini".