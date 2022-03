Immunocheck, l’app che misura gli anticorpi al Covid-19 Sviluppata in Italia e disponibile gratuitamente, l’applicazione utilizza il machine learning per eseguire le correlazioni necessarie a generare il valore di immunizzazione. Pubblicato il 17 marzo 2022 da Redazione

Mentre si allentano le restrizioni e stiamo per uscire dallo stato di emergenza, il Covid-19 continua a produrre varianti e a non lasciare del tutto rassicurati sulle possibilità perlomeno di essere contagiati.

La presenza di anticorpi è uno degli elementi di protezione più consolidati, ma non è semplice sapere se sono presenti nell’organismo e in quale misura. Un’indicazione attendibile può essere fornita da una nuova applicazione sviluppata da un team di fisici di varia provenienza geografica, coordinati dall’esperto di sistemi diagnostici Lorenzo Bragagni.

Lo strumento si chiama Immunocheck, è disponibile online gratuitamente e fa leva sul machine learning per fornire in tempo reale, dopo aver risposto ad alcune domande, un valore di immunizzazione espresso in una scala arbitraria da 0 a 100. Bragagni è amministratore di Loop, realtà bolognese che realizza prodotti sanitari, fra i quali anche test antigenici. La raccolta di dati generati da quest’attività ha consentito di rilevare come il valore degli anticorpi fosse influenzato dall’età delle persone, dall’eventuale contagio e la relativa gravità dei sintomi, dal tipo di vaccino ricevuto e dal tempo trascorso dall’ultima dose. L’entrata in scena del fisico milanese Stefano Rossotti ha consentito di elaborare i dati raccolti, mentre l’architettura software è stata realizzata da Diveedi Lab, start up guidata da altri due fisici (Tommaso Bernini e Vittorio Gianotti) esperti nello sviluppo e nelle tecnologie blockchain.

Immunocheck utilizza un modello di machine learning che analizza un database di test diagnostici effettuati con lo strumento di laboratorio LabPad e altre informazioni raccolte su un campione significativo che si è sottoposto al test rapido sierologico presso farmacie, reparti ospedalieri, studi medici e associazioni di pazienti.