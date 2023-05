Impresoft Group allarga l’offerta per l’industria con Open-Co Annunciata l’acquisizione di Open-Co, azienda veneta specializzata in software Lims (Laboratory Information Management System). Pubblicato il 04 maggio 2023 da Redazione

Nuova acquisizione per Impresoft Group: il polo di società di servizi IT si amplia con Open-Co, azienda veneta specializzata in progettazione, produzione e implementazione di software e applicazioni per i laboratori scientifici, in cui si analizzano dati e processi di ogni tipo (in campo medico-scientifico, chimico, manifatturiero, ambientale, controllo qualità e di processo e altro ancora). Open-Co, in altre parole, è uno specialista del Lims, il Laboratory Information Management System, e al centro della propria offerta ha Prolab.Q, software realizzato internamente.



Per Impresoft Group, gruppo controllato dal fondo Clessidra Private Equity, l’acquisizione rappresenta un ampliamento dell’offerta dedicata al settore industriale. Le tecnologie proposte da Open-Co si integrano pienamente con quella di Qualitas Informatica, una delle società del gruppo Impresoft, specializzata in soluzioni Mes e Aps per le imprese manifatturiere.



“L’ingresso di Open-Co all’interno del Gruppo e del Competence Center dedicato al mondo industriale è per noi fortemente strategico”, ha dichiarato il Ceo di Qualitas Informatica, Sergio Gasparin. “Insieme possiamo proporre una soluzione completa e di eccellenza a tutte le aziende di produzione, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e l’efficienza dei processi industriali”.



“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Impresoft Group, uno dei player più importanti e innovativi del settore ICT italiano che si rivolge alle medie imprese”, ha commentato Massimo Antonelli, Ceo e fondatore di Open-Co. “Grazie alla significativa esperienza delle due realtà e all’ampio portafoglio di soluzioni offerte, accompagneremo i nostri clienti verso la trasformazione digitale”.



L’acquisizione di Open-Co segue quella di Hiteco, azienda specializzata in tecnlogia Sap, risalente allo scorso novembre. Impresoft Group conta attualmente oltre 3500 clienti attivi, più di 900 dipendenti e un fatturato superiore ai 110 milioni di euro.