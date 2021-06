Infinidat combina Dram e intelligenza artificiale in InfiniBox Ssa Con il nuovo sistema di storage per attività di calcolo intensivo, Infinidat promette latenza inferiore e prestazioni superiori a quelle degli array all-flash. Pubblicato il 23 giugno 2021 da Redazione

Un nuovo sistema di storage di livello multi-petabyte debutta nell’offerta di Infinidat: si chiama InfiniBox Ssa ed è, come l’acronimo suggerisce, un Solid-State Array. Si tratta della prima soluzione Infinidat basata completamente su tecnologia Solid-State per il layer di archiviazione persistente, con utilizzo di memorie Dram ad alta velocità e capacità il cui uso viene ottimizzato da algoritmi di intelligenza artificiale (e più precisamente di deep learning). A detta di Infinidat, queste peculiarità assicurano prestazioni superiori e una latenza inferiore a quella degli array all-flash (Afa, garantendo “disponibilità al 100%, affidabilità senza compromessi e gli stessi livelli di customer experience di InfiniBox”. Dunque è Infinibox Ssa destinato alle applicazioni a calcolo intensivo e particolarmente sensibili alle variabili di latenza.

La componente di intelligenza artificiale è racchiusa all’interno di algoritmi (brevettati) di deep learning Neural Cache, i quali ottimizzano l’utilizzo della memoria Dram per garantire migliori prestazioni e ridurre al minimo la latenza. InfiniBox Ssa viene proposto come una soluzione complementare al sistema InfiniBox standard (adatto per la stragrande maggioranza delle applicazioni generiche aziendali), con il quale condivide la medesima base software. Quest’ultima permette ai dati di transitare da un sistema all’altro in modo trasparente e senza interruzioni.

"Il nostro innovativo Solid-State Array è perfettamente focalizzato sulle applicazioni aziendali più impegnative che richiedono costantemente il massimo livello di prestazioni e una bassa latenza per ogni I/O", ha affermato Phil Bullinger, Ceo di Infinidat. “Il nostro consolidato sistema InfiniBox rivoluziona gli array all-flash convenzionali, offrendo una combinazione unica e vincente di prestazioni, scalabilità, disponibilità e costi per la maggior parte dei workload aziendali. InfiniBox Ssa estende ulteriormente le capacità del nostro portfolio per soddisfare i requisiti di storage aziendale più intensivi".

Infinidat ha portato a sostegno di questo lancio le testimonianze di alcuni clienti (già utilizzatori di sistemi Infinibox all-flash) che hanno deciso di adottare la nuova soluzione. "L'architettura InfiniBox rappresenta una vera svolta per noi, in quanto ci aiuta a soddisfare i nostri Sla in termini di prestazioni, disponibilità garantita al 100%, supporto e facilità d'uso", ha dichiarato Matt Bieri, chief information officer di Tyler Technologies. "Le applicazioni aziendali più intensive, che rappresentano circa il 5% del nostro carico di lavoro, richiedono una latenza inferiore al millisecondo. Siamo entusiasti di introdurre InfiniBox Ssa, che sfrutta la stessa architettura InfiniBox, Neural Cache e set di funzionalità, per supportare ultra-carichi di lavoro ad alte prestazioni". Altro cliente della prima ora è una compagnia di assicurazioni presente nella lista Fortune 500, che richiede storage di classe enterprise su scala multi-petabyte: con Infinibox Ssa ha ottenuto prestazioni tre volte superiori e una latenza inferiore del 40%, rispetto ai valori ottenibili con un array di tipo all-flash.

“La nostra ricerca di mercato ha affermato che alcune applicazioni aziendali richiedono una latenza estremamente bassa e prestazioni estremamente elevate. Raggiungere questo equilibrio e massimizzare la velocità è stata una sfida che ha richiesto un nuovo approccio, diverso da quelli convenzionali", ha commentato Paul Nashawaty, analista senior di Esg. "La strategia per rendere il back-end persistente dello storage una tecnologia completamente a stato solido e ottenere le migliori prestazioni da qualsiasi supporto è un nuovo modo di pensare a come supportare al meglio le applicazioni sensibili alle prestazioni".

InfiniBox Ssa è attualmente già disponibile sul mercato. Il sistema offre 1.092 TB di capacità effettiva e un throughput di 25 GiB/s, ridondanza hardware, crittografia sui dati statici, scalabilità fino a un massimo di 100.000 snapshot.