Infinidat raddoppia la capacità e porta l’all-flash negli array ibridi Il software SSA Express crea un ambiente all-flash nell’array ibrido. Un nuovo modello di InfiniBox Ssa offre fino a 6,635 PB di capacità effettiva in un singolo rack da 42 U. Pubblicato il 20 settembre 2023 da Redazione

L’offerta di sistemi di storage di Infinidat si rinnova per offrire migliori prestazioni e capacità. L’azienda ha annunciato due novità: SSA Espress, ovvero un software che permette di creare un ambiente all-flash nell’array ibrido, e un nuovo modello di InfiniBox Ssa offre fino a 6,635 PB di capacità effettiva in un singolo rack da 42 U, raddoppiando il limite di capacità massima disponibile.

SSA Express permette alle aziende di evitare l’acquisto e la gestione separata di diversi sistemi di storage destinati a diverse applicazioni, a seconda della velocità e della latenza richieste. Il software è indirizzato proprio a quelle aziende che hanno bisogno di bassa latenza, e dunque della tecnologia flash, per un numero limitato di carichi di lavoro e applicazioni. Gli amministratori possono selezionare set di dati, applicazioni e carichi di lavoro specifici da far risiedere nel livello SSD di InfiniBox, ottenendo un tasso di successo della cache di lettura vicino al 100%. Con il consolidamento dello storage su un unico array ibrido si riducono i costi, i requisiti operativi dell’IT e le complessità di gstione.



"Il software SSA Express ci ha permesso di potenziare la piattaforma ibrida InfiniBox e di garantire che le applicazioni e i carichi di lavoro critici abbiano tassi di risposta rapidi e a bassa latenza attraverso l'accesso diretto al livello flash, riducendo al contempo i costi e semplificando la gestione dello storage", ha dichiarato Eric Herzog, Cmo di Infinidat. “Grazie al nuovo software SSA Express, i clienti enterprise possono, come mai prima d’ora, consolidare un maggior numero di workload sullo strato flash della piattaforma InfiniBox, sfruttando un livello ancora maggiore di allineamento dei carichi di lavoro applicativi all’interno della nostra esclusiva architettura di storage software-defined”.



Il secondo annuncio è una nuova versione della soluzione all-flash InfiniBox SSA II che, rispetto all’offerta sinora disponibile, permette di avere il doppio della capacità utilizzabile. Con il modello F4316T<span style="font-family: Elza, " open="" sans",="" -apple-system,="" "system-ui",="" "segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;"=""> si può arrivare fino a 6,635 PB di capacità effettiva in un singolo rack da 42 u. Invece di riempire completamente il rack sin da subito con moduli Ssd, il nuovo InfiniBox SSA II può essere “popolato” in base alle esigenze ed eventualmente potenziato in un secondo momento.