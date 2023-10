Infrastrutture IT, primo pilastro dell’innovazione e della data economy Capacità di calcolo e archiviazione, velocità, automazione, sicurezza, efficienza energetica: il mondo dei data center continua la sua evoluzione. Pubblicato il 19 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Le infrastrutture IT sono il primo e forse più importante pilastro della trasformazione digitale. Le infrastrutture sono data center – quindi server, sistemi di storage, Ups, firewall – ma anche reti e dati, e queste diverse dimensioni sono interdipendenti. Negli ultimi anni si è sentito molto parlare di application economy e di data economy, fenomeni di portata globale che hanno plasmato i modelli di business delle aziende e, addirittura, modificato i meccanismi dell’economia mondiale. Fenomeni resi possibili dalla continua evoluzione delle infrastrutture IT sottostanti.



Negli anni i progressi dell’industria dei semiconduttori, dalle Cpu alle memorie, hanno continuato a potenziare le prestazioni di calcolo, la capacità di archiviazione e la velocità della trasmissione dei dati. I data center hanno, così, potuto reggere il peso di una crescente quantità di dati da elaborare e le richieste di bassa latenza di molte applicazioni. Il software ha dato un notevole contributo, con l’affermarsi di meccanismi regolati dal software (cioè software-defined) che permettono maggiore automazione, velocità, capacità di adattamento, riduzione dell’errore umano e dei tempi di inattività.



Questo approccio ha investito in particolare i sistemi operativi per lo storage e i software per l’orchestrazione delle reti (fino alla recente frontiera dell’AIOps, le operations basate su intelligenza artificiale). Forse ancora più importanti sono gli aspetti di sicurezza e resilienza, ovvero la capacità di difesa dagli attacchi ma anche il backup dei dati, la ridondanza e il buon funzionamento degli Ups, che in caso di incidenti evitano interruzioni di operatività o (al peggio) consentono una rapida ripartenza.









L’importanza delle infrastrutture IT per l’innovazione

Restare al passo con questi progressi tecnologici è fondamentale: senza di essi, nessuna azienda potrebbe far parte dell’application economy o della data economy, nessuna potrebbe ridisegnare i processi di business sfruttando logiche di agilità, flessibilità e automazione.



Senza un’infrastruttura al passo con i tempi e sicura, semplicemente si resterebbe tagliati fuori dalla corsa all’innovazione, pagando il prezzo di un ritardo sulla concorrenza. Le stesse aziende lo riconoscono: nell’indagine “Digital Business Transformation Survey 2023” realizzata da The Innovation Group su un campione di quasi duecento imprese ed enti della Pubblica Amministrazione, il 71% degli intervistati ha detto che le tecnologie legacy e obsolete frenano l’innovazione in misura abbastanza (44%), molto (23%) o moltissimo rilevante (4%).







L’occasione del Pnrr

Il Pnrr, organizzato in sei “missioni”, prevede uno stanziamento di 191,5 miliardi di euro per progetti di innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale, da realizzare entro il 2026 (i fondi salgono a 221,1 miliardi di euro considerando anche il Piano complementare). Alla Missione 1, “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, sono stati riservati 40,32 miliardi di euro, destinati soprattutto a investimenti in ambito industria 4.0, filiere del made in Italy ed economia spaziale.



Uno dei principali obiettivi della Missione 1 è favorire la migrazione in cloud dei dati e dei servizi della Pubblica Amministrazione, che saranno ospitati nei data center del Polo Strategico Nazionale. Le iniziative di ammodernamento e transizione digitale sono però trasversali all’intero Pnrr, riguardando anche la transizione ecologica (Missione 2), i trasporti (Missione 3), l’istruzione e la ricerca (Missione 4) e l’assistenza sanitaria (Missione 6).



Infrastrutture e sostenibilità

Già oggi, da stime, i data center consumano il 3% dell’energia prodotta a livello globale e nel 2040 saranno responsabili del 14% delle emissioni di gas serra. L’efficienza energetica è dunque un tema critico. Fortunatamente un numero crescente di aziende sta definendo obiettivi di riduzione dell’impronta carbonica, sia per redigere il bilancio Esg sia per risparmiare grazie al taglio dei consumi energetici. Nella “Digital Business Transformation Survey 2023” di The Innovation Group, il 24% delle aziende del campione ha indicato l’attenzione all’ambiente come una delle attuali priorità: il dato ha sicuramente ampi margini di miglioramento, ma è un buon punto di partenza.



Considerando il boom dei dati e le nascenti esigenze dell’intelligenza artificiale generativa (che richiede notevoli risorse hardware per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli), nei prossimi anni la potenza di calcolo e la capacità di archiviazione non potranno che aumentare. Bisognerà far leva sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, sull’energia circolare (riuso di acqua e calore) e sull’efficientamento dei server per invertire la rotta.

Si parlerà anche di infrastrutture IT e delle opportunità del Pnrr per aziende e canale durante la prossima tappa dell’Esprinet Tour, organizzato dal distributore con il supporto di The Innovation Group. L’invito, rivolto a tutti gli operatori del canale Ict, è per il 25 ottobre al Grand Hotel Baglioni di Firenze.