Infrastrutture sicure per sostenere la digitalizzazione della sanità

Un’infrastruttura di data center moderna e sicura è alla base della trasformazione digitale in molti ambiti. Inclusa la sanità. Era presente anche Dell Technologies a discutere dell’opera di modernizzazione avviata con il Pnrr in Italia durante l’ultima tappa dell’Esprinet Tour, organizzata dal distributore insieme a The Innovation Group lo scorso 5 ottobre a Padova. “Siamo tutti ormai consapevoli che la rivoluzione digitale stia focalizzando sempre di più l’attenzione sui dati, sull’utilizzo che dovremmo farne e su come poter valorizzare le enormi moli di dati prodotti”, ha esordito dal palco Fabrizio Liberatore, sales director, public sector di Dell. “E questo è soprattutto vero nell’ambito della sanità”.



In questo settore, più che altrove, la produzione di dati sta esplodendo proprio a causa della digitalizzazione che investe processi disparati, dai processi amministrativi alle anagrafiche, dalla diagnostica per immagini agli analytics applicati allo studio di nuove terapie o farmaci. Senza contare i futuri sviluppi ancora da consolidare, come la telemedicina (uno dei pilastri della Missione 6 del Pnrr) e le applicazioni di tipo digital therapeutics.

“Il ritmo di crescita dei dati sanitari è impressionante: raddoppiano ogni tre mesi e rappresentano più del 30% dei dati generati a livello mondiale”, ha proseguito Liberatore. “Crescono a un ritmo superiore alla media perché nel settore sanitario sono particolarmente forti alcune tendenze di trasformazione digitale, come il cloud, l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale, che alimentano sempre di più la produzione di dati. La loro gestione e valorizzazione oggi è il vero problema da affrontare”.

Il manager di Dell ha sottolineato quattro criticità che finora hanno rallentato la digitalizzazione del settore sanitario in Italia: “La prima è la mancanza di standardizzazione, che porta a una difficoltà di fruizione e di interoperabilità tra gran parte delle applicazioni esistenti. La seconda è la scarsità delle infrastrutture digitali che possano centralizzare e valorizzare la produzione dei dati. Un terzo tema, comune ad altri settori, è quello delle competenze digitali che scarseggiano e sarebbero invece necessarie non solo per il personale amministrativo ma anche per i medici e per i cittadini che devono usufruire di strumenti e servizi. Infine, la quarta criticità riguarda la sicurezza e la privacy dei dati”.



Con il Pnrr, ha spiegato Liberatore, queste criticità non sono sparite ma il Piano ha messo a disposizione delle importanti risorse che, sul territorio, alcune Regioni italiane hanno saputo cogliere meglio di altre. “Ci sono regioni virtuose da questo punto di vista, ma non è semplice in tempi brevi raddoppiare gli sforzi e gli investimenti rispetto al passato”, ha detto il manager.

Il valore etico del Pnrr risiede nei due obiettivi di ripresa e di resilienza, che sono entrambi necessariamente legati alla dimensione digitale. “Viviamo in un periodo di permacrisi, una condizione di crisi permanente, che si riflette anche sulle pubbliche amministrazioni”, ha osservato Liberatore. “Questo significa che bisogna farsi trovare pronti a una nuova emergenza qualora si verifichi. Per poter affrontare questa evenienza servono infrastrutture digitali flessibili, sicure e scalabili, che permettano alla società e agli enti pubblici di contrastare in tempi rapidi una nuova crisi”. Da qui il valore di resilienza del digitale.



Per quanto riguarda la ripresa, Liberatore ha fatto notare che, anche relativamente alla Missione 6 del Pnrr, si è vista finora una certa cautela nel cogliere le opportunità sul piatto, forse per il timore di non poter sostenere gli investimenti nel tempo, dopo il 2026. “Tuttavia dovremmo capire che non realizzare i progetti potrebbe avere un costo in termini di mancata crescita futura”, ha sottolineato. “L’investimento paga se costruiamo ricchezza sull’ecosistema che gestisce sanità territoriale, sui vendor e sui partner di canale, che possono portare valore al Paese e garantire che le risorse del Pnrr siano ben spese”.





Una sicurezza “by design” e fondata sullo Zero Trust

La sostenibilità futura dei progetti dev’essere, dunque, oggetto di valutazione, ma non deve ostacolare il necessario percorso di modernizzazione della sanità. Lo stesso si può dire dei timori riguardanti la cybersicurezza. “Le preoccupazioni di cybersicurezza sono un tema importante ma non dovrebbero essere un ostacolo alla digitalizzazione”, ha commentato Liberatore, “Piuttosto, finora questo tema è stato trattato in modo non organico nei progetti, aggiungendolo alla fine come ultimo tassello. Eppure conosciamo i costi di una cybersicurezza non efficace, in termini di danni finanziari e violazioni di privacy. Mentre gli attacchi di cybersecurity in altri settori sono diminuiti, nell’ambito sanitario l’anno scorso sono aumentati di quasi il 40%. È stato colpito oltre il 90% delle organizzazioni del settore, inclusi ospedali e sanità regionale, in tutto il mondo e anche in Italia. Nel 70% dei casi questi attacchi hanno avuto successo. Si colpisce per ottenere dati sanitari da rivendere sul mercato nero ma anche, sempre di più, per causare interruzioni di servizio e richiedere riscatti”.

L’indicazione di Dell è quella investire in cybersicurezza nel modo corretto, comprendendo che non esiste più un perimetro da proteggere, perché i dati sanitari si trovano ovunque e vi si accede con ogni tipo di dispositivo: da qui l’esigenza di un approccio Zero Trust. Inoltre bisognerebbe prestare più attenzione al fattore umano, che in molti casi è il punto debole su cui fa leva l’attacco. In terzo luogo, anche la scelta di tecnologie infrastrutturali sicure by design è fondamentale.



“Ci sentiamo molto investiti da questa responsabilità, considerando anche che, secondo i dati degli analisti, la tecnologia di Dell è presente nella maggior parte delle infrastrutture di data center del settore sanitario”, ha rimarcato Liberatore. “Suggeriamo quindi di prevenire il più possibile i rischi adottando infrastrutture secure by design, e soprattutto orientandosi su un approccio Zero Trust. Oltre ad agire sulla formazione di competenze, è poi importante prepararsi all’evenienza, simulando gli attacchi e definendo le modalità in cui è possibile gestirli per ripartire nel minor tempo possibile. Soprattutto per i dati più critici, è opportuno costruire una sorta di ‘cassaforte” che permetta di minimizzare l’impatto sui servizi”.

