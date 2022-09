Insurtech, l’offerta di Arrow si allarga con l’italiana CybeRefund Il nuovo accordo di distribuzione aggiunge all’offerta di Arrow Electronics le tecnologie e i servizi di copertura assicurativa di CybeRefund, una società benefit. Pubblicato il 06 settembre 2022 da Redazione

Nuova espansione per Arrow Electronics: il distributore aggiunge alla propria offerta commercializzata in Italia i software di sicurezza di CybeRefund. Un’azienda italiana, quest’ultima, nata come startup insurtech e diventata poi società benefit. La sua specialità sono le tecnologie di Artificial Intelligence e machine learning applicate alla sicurezza informatica, e in particolare alla difesa e al risarcimento contro gli attacchi informatici. L’offerta, racchiusa nel concetto di “Digital Safe Zone”, è rivolta sia alle aziende e agli utenti professionali, sia al pubblico consumer.

CybeRefund propone prodotti integrati di prevenzione degli attacchi e risarcimento danni “Prevent & Refund”), soluzioni modulari, cloud-based, scalabili e di semplice utilizzo. In particolare, NautiLux è una piattaforma integrata per aziende, dipendenti e famiglie, che racchiude strumenti di educazione alla cybersicurezza, formazione, monitoraggio e assicurazione contro gli attacchi informatici; oltre alla versione desktop, è disponibile anche come applicazione mobile. EnterPrise invece, è una soluzione insurtech che protegge dagli attacchi informatici mirati ai dispositivi aziendali di dipendenti, collaboratori esterni o alle macchine virtuali in cloud (nell'immagine in alto). Insieme all’applicazione è possibile attivare un servizio di intelligence e una protezione assicurativa contro i rischi cyber e che copre fino a 500.000 euro di danni, derivanti sia da attacchi hacker sia da incidenti senza dolo.

“Con CybeRefund aggiungiamo un altro prezioso vendor del Belpaese al nostro ampio e già articolato portfolio di soluzioni per la cybersecurity”, ha commentato Michele Puccio, country manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia. “Con la Digital Safe Zone, oltre a fornire gli strumenti di formazione sulle tecnologie e di sviluppo per una nuova cultura interna in materia di sicurezza informatica, oggi integriamo anche l’indispensabile tassello sull’assicurazione nei confronti degli attacchi digitali”.

“Per raggiungere il benessere digitale è indispensabile acquisire pieno controllo e consapevolezza dei rischi cui si può incorrere, imparando a fronteggiarli con velocità e competenza”, ha dichiarato Gianluca Mandotti, fondatore e Ceo di CybeRefund. “L’accordo con Arrow ci consente di espandere la presenza su tutto il canale nazionale, permettendo agli utenti di studi professionali e delle aziende di beneficiare delle opportunità offerte dalla nostra Digital Safe Zone per lavorare in totale sicurezza".