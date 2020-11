Integrazione e analytics, Qlik si allarga con Blendr.io La nuova acquisizione di Qlik è una piattaforma che può automatizzare l’ingrazione dei dati e l’orchestrazione dei processi attraverso oltre 500 applicazioni SaaS e fonti di dati in cloud. Pubblicato il 03 novembre 2020 da Redazione

Rendere automatica e fluida l’integrazione dei dati e l’orchestrazione dei processi, così da poter ottenere insight in tempo reale: Qlik, software house specialista dei dati, potrà farlo sempre meglio grazie all’acquisizione della società belga Blendr.io. Sua è l’omonima piattaforma di di integrazione e automazione basata su cloud, tecnicamente una iPaaS, grazie alla quale è possibile automatizzare l’integrazione dei dati e l’orchestrazione dei processi attraverso oltre 500 applicazioni SaaS e fonti di dati cloud. I campi di utilizzo sono le applicazioni SaaS embedded e i flussi di lavoro aziendali, per i quali spesso c’è bisogno di un accesso in tempo reale ai dati e in generale di maggiore fluidità. Attualmente Blendr.io serve oltre 1.500 clienti finali attraverso un centinaio di account clienti (tra cui Aptivio, Graydon e Globis Software).

Per Qlik, specializzata in analytics e integrazione end-to-end, si tratta di un completamento ideale. In seguito a questa acquisizione, alla piattaforma di Qlik si aggiungeranno funzioni di automazione, che permetteranno ai clienti di ottenere dati in tempo reale (immediatamente trasferibili in scelte e azioni). L’acquisizione contribuirà anche a espandere i casi di utilizzo dell'ecosistema Qlik tra fornitori Isv, SaaS ed enterprise; questi ultimi possono sfruttare la tecnologia di Blendr.io per integrare i dati delle soluzioni SaaS esistenti con una varietà di applicazioni rivolte ai loro clienti (contabilità, Erp, Crm, e-commerce, strumenti in cloud per le vendite, messaggistica e altro ancora) oppure possono realizzare integrazioni native alle fonti di dati cloud.

“Le moderne soluzioni di data analytics, come quelle offerte da Qlik, forniscono funzionalità di Active Intelligence che coniugano tecnologia e processi, consentendo l'utilizzo continuo dei dati in tempo reale per automatizzare l'azione e rendere tempestivo il processo decisionale”, ha dichiarato Mike Capone, Ceo di Qlik. “L'ampia soluzione iPaaS di Blendr.io estenderà ulteriormente la capacità della piattaforma end-to-end di Qlik, consentendoci di aiutare i clienti a integrare con maggiore semplicità e fluidità i dati e ad automatizzare i processi relativi a ogni decisione all’interno dell’intera organizzazione”.

“Stiamo entrando in un'era in cui le capacità di integrazione e automazione si fonderanno sempre più con i processi aziendali e le analytics”, ha rimarcato Doug Henschen, vice president e principal analyst di Constellation Research. “Questa fusione aiuterà le aziende a evolvere dalla semplice gestione dei dati e dalla creazione di dashboard, per passare all'automazione delle attività e alla delivery di insight concisi e contestualmente rilevanti al momento di prendere decisioni cruciali”.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati, mentre sappiamo che il team e la direzione di Blendr.io sono entrati a far parte dell’area Global Products and Product Technology di Qlik. Quest’ultima si impegna a “supportare pienamente tutti i clienti Blendr.io esistenti” e a continuare a proporre la piattaforma ai nuovi partner in cerca di soluzioni SaaS. Al contempo, le tecnologie di Blendr.io verranno gradualmente integrate prima nei modelli d’offerta di Qlik e poi nelle sue piattaforme di integrazione dati e di analytics.