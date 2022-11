Intel dà corpo all’dea dei processori on demand La prossima generazione di Cpu Xeon conterrà funzionalità disattivate by default e che occorrerà pagare a canone o con apposita licenza per poter utilizzare. Pubblicato il 28 novembre 2022 da Redazione

Intel ha deciso di voler controllare e monetizzare meglio alcune funzionalità presenti nei propri processori, soprattutto quelli indirizzati ai sistemi presenti nei data center.

La nuova generazione di Cpu Xeon Scalable nota come Sapphire Rapids darà corpo a un programma esplicitamente on-demand, declinato in due modelli, ovvero Consumption e Activation. Il primo si basa sulla misurazione del consumo e viene presentato come un mezzo flessibile di pagamento per ottenere performance supplementari necessarie per affrontare bisogni temporanei. Il secondo, invece, consiste nell’acquisto di una licenza per funzionalità specifiche, che saranno poi attivate via software.

I nuovi processori Xeon integrano diversi acceleratori, ma la maggior parte sarà disponibile solo attraverso questa modalità on demand Sarà il caso, per esempio, di Software Guard Extensions (cybersecurity), Dynamic Load Balancer (ottimizzazione multitask), Data Streaming Accelerator (velocizzazione delle copie e trasformazione dei flussi di dati), In-Memory Analytics Accelerator (accelerazione di compressione e decompressione) e QuickAssist Technology (velocità di crittografia).

Chiara appare l’intenzione di Intel di tradurre in entrate ricorsive alcune innovazioni fin qui vendute una volta per tutte e per questo parla dell’opportunità di fare un upgrade delle Cpu senza dover cambiare l’hardware. Potrebbe però essere anche un modo per ridurre il numero di Sku sul mercato, dopo averle moltiplicate negli anni per soddisfare utilizzi legati ai sistemi di destinazione finale (Web server, intelligenza artificiale, appliance di storage o di rete e così via).

Resta da vedere se questa trovata si tradurrà in un potenziale risparmio o meno per gli utenti. L’idea in sé non è nuova, poiché Ibm l’ha già applicata in passato per mainframe e processori PowerPc.