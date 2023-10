Intel in Italia, il governo non esclude nessuna alternativa Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che il progetto per il nuovo stabilimento di Vigasio non è Pubblicato il 19 ottobre 2023 da Redazione

Mentre l’investimento di Intel in Italia è ancora sospeso, il governo non esclude nessuna ipotesi. Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nei mesi scorsi a più riprese aveva rassicurato sul fatto che il dialogo con l’azienda di Santa Clara fosse ancora aperto. Ora, segnala Reuters, è tornato sull’argomento dichiarando che l’Italia resta aperta a un possibile investimento da parte di Intel ma apre la porta anche ad altri chipmaker.



Il tema sul piatto è la realizzazione di un evoluto impianto di packaging e assemblaggio di semiconduttori, come parte del più ampio investimento portato avanti da Intel in Europa (e in particolare in Germania, dove l’impegno previsto è di 30 miliardi di dollari).



Nel settembre del 2022, l’intesa (a porte chiuse) fra Intel e l’allora premier Mario Draghi prevedeva un investimento iniziale di 4,5 miliardi di dollari per realizzare il nuovo impianto, con l’ipotesi di Vigasio, nel veronese, come sede predestinata. Qui, se il progetto si realizzerà, potranno trovare impiego 1.500 persone, mentre si creeranno altri 3.500 posti di lavoro in aziende fornitrici e partner di Intel.



Tornando alle nuove dichiarazioni di Urso, il ministro ha detto che l’Italia ha offerto un contributo per facilitare il progetto, e che Intel non ha avanzato ulteriori richieste. Rimangono quindi molti punti interrogativi sulla questione, incluso quello sulla sede del futuro stabilimento. Non solo Vigasio non è una certezza, ma (stando a dichiarazioni rese al Corriere all’inizio dell’anno dal Ceo di Intel, Pat Gelsinger) l’azienda potrebbe addirittura realizzare il progetto al di fuori dell’Italia.